Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego odwiedzi Polskę. Mają paść ważne słowa

RMF24

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Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski z dwudniową wizytą - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski.

Polityczka w czwartek ma spotkać się w Warszawie ze studentami Szkoły Głównej Handlowej, a w piątek planowane jest jej wystąpienie w Sejmie.

Roberta Metsola w swoim przemówieniu ma skupić się na trzech głównych obszarach. Po pierwsze mają paść słowa podziękowania dla Polski „za to, co nasz kraj zrobił w Unii Europejskiej przez ostatnie 22 lata obecności we wspólnocie”.

Po drugie przewodnicząca PE ma mówić o rozwoju polskiej gospodarki i budowaniu europejskiej konkurencyjności.

Trzecia część jej wystąpienia będzie dotyczyła bezpieczeństwa. Metsola ma zwrócić uwagę na to, że Polska była pierwszym krajem, który ostrzegał Europę przed Putinem i „dzięki wysiłkom naszego kraju, Unia Europejska zjednoczyła się w kwestii inwestowania w obronność”.

Tę informację potwierdził RMF FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

Metsola ma też w Teatrze Polskim odebrać nagrodę Orła Jana Karskiego dla Parlamentu Europejskiego.