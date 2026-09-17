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Przewaga KO już nie tak duża, Morawiecki ma się czego obawiać? Najnowszy sondaż

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (10:53)

Liderem wciąż Koalicja Obywatelska, ale różnica między KO ma być znacznie mniejsza niż pokazywały inne badania – wynika z sondażu pracowni Social Changes, który publikuje Interia. Powody do niepokoju może mieć Mateusz Morawiecki, którego Rozwój Plus według badania nie dostałby się do Sejmu.

Przewaga KO już nie tak duża, Morawiecki ma się czego obawiać? Najnowszy sondaż
Mateusz Morawiecki /Shutterstock

Ankietowani zostali zapytani o to, na które ugrupowanie oddaliby głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Największa grupa z nich (30,4 proc.) obdarzyła zaufaniem Koalicję Obywatelską, ale dystans między pierwszym a drugim miejscem nie jest duży. Prawo i Sprawiedliwość w badaniu może liczyć na poparcie 25 proc. wyborców. Ostatnie miejsce na podium przypadłoby Konfederacji (11,5 proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie, które dzieli bardzo mała różnica poparcia: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,9 proc.) i Nowa Lewica (8,6 proc.).

Kto poza Sejmem?

Stawkę ugrupowań, które nie dostałyby się do izby niższej, otwiera Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wynik wskazuje jednak, że o Sejm byli członkowie PiS mają szanse jednak powalczyć (4,8 proc.). Tak samo jest w przypadku Partii Razem (4,5 proc.). 

Gorzej wyglądają jednak notowania PSL-u (3,5 proc.). O prawdziwym załamaniu poparcia można mówić w przypadku drugiego ugrupowania, które tworzyło Trzecią Drogę – (1,6 proc.).

Badanie sondażowni Social Changes przeprowadzono w dniach 11-14 września na reprezentatywnej grupie ogólnopolskiej (1095 osób). Wykorzystano metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing), czyli za pomocą formularza online. 


Źródło: RMF24
Tagi: sondaż
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