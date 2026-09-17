Przewaga KO już nie tak duża, Morawiecki ma się czego obawiać? Najnowszy sondaż

RMF24

Liderem wciąż Koalicja Obywatelska, ale różnica między KO ma być znacznie mniejsza niż pokazywały inne badania – wynika z sondażu pracowni Social Changes, który publikuje Interia. Powody do niepokoju może mieć Mateusz Morawiecki, którego Rozwój Plus według badania nie dostałby się do Sejmu.

Ankietowani zostali zapytani o to, na które ugrupowanie oddaliby głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Największa grupa z nich (30,4 proc.) obdarzyła zaufaniem Koalicję Obywatelską, ale dystans między pierwszym a drugim miejscem nie jest duży. Prawo i Sprawiedliwość w badaniu może liczyć na poparcie 25 proc. wyborców. Ostatnie miejsce na podium przypadłoby Konfederacji (11,5 proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie, które dzieli bardzo mała różnica poparcia: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,9 proc.) i Nowa Lewica (8,6 proc.).

Kto poza Sejmem?

Stawkę ugrupowań, które nie dostałyby się do izby niższej, otwiera Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wynik wskazuje jednak, że o Sejm byli członkowie PiS mają szanse jednak powalczyć (4,8 proc.). Tak samo jest w przypadku Partii Razem (4,5 proc.).

Gorzej wyglądają jednak notowania PSL-u (3,5 proc.). O prawdziwym załamaniu poparcia można mówić w przypadku drugiego ugrupowania, które tworzyło Trzecią Drogę – (1,6 proc.).

Badanie sondażowni Social Changes przeprowadzono w dniach 11-14 września na reprezentatywnej grupie ogólnopolskiej (1095 osób). Wykorzystano metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing), czyli za pomocą formularza online.