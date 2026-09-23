Przesłanie Trumpa do Putina na forum ONZ: Zakończ wojnę

RMF24

Zakończ wojnę – to przesłanie prezydenta Donalda Trumpa do Władimira Putina. Prezydent USA przed wejściem na mównicę na forum ONZ powiedział o tym dziennikarzom, ale już w przemówieniu trwającemu konfliktowi w Ukrainie za dużo czasu nie poświęcił.

RMF FM

Trump: Ameryka wróciła

Co mówił jeszcze prezydent Donald Trump? Ameryka wróciła – stwierdził, podkreślając, że USA pod jego przywództwem się zmieniły. Wyliczał swoje sukcesy i osiągnięcia amerykańskiej gospodarki. Dwa lata temu – Stany Zjednoczone były martwe – podkreślił, krytykując administrację swojego poprzednika.

Trump w swoim przemówieniu na forum ONZ podkreślał, że kiedy inni mówią, to on działa. Kiedy inni mówią o pokoju, on go przywraca. Mówiąc o Iranie, powiedział, że siły USA w operacji Epicka Furia zniszczyły zdolności wojskowe Iranu. Amerykański przywódca, odnosząc się do pojawiających się informacji na temat tego, że trwający konflikt w Iranie wyczerpuje amerykańskie zapasy uzbrojenia, zaprzeczył i powiedział, że USA mają mnóstwo sprzętu wojskowego i rakiet.

Reżim w Iranie jest słaby i zdesperowany – oświadczył.

Trump o wojnie w Ukrainie: Doprowadzimy tę sprawę do końca

Sprawa Ukrainy nie była pierwszym tematem. Nawet nie drugim. Ani trzecim czy czwartym. Bardzo ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie przypuszczają. Oni mają już tego dość - powiedział Trump, który tu w siedzibie ONZ spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Ukrainy liczy, że z pomocą Donalda Trumpa uda się wkrótce zakończyć wojnę w Ukrainie. Mówiąc „wkrótce”, prezydent Ukrainy ma na myśli czas, przed nadejściem zimy. Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę. Pomoże nam w tym prezydent Trump i uważam, że należy to zrobić jak najszybciej – zanim nadejdzie zima – powiedział prezydent Ukrainy dziennikarzom.

Trump stwierdził: Myślę, że zawrą porozumienie.

Nie chcę mówić, jakie to będzie porozumienie – powiedział, odpowiadając na pytanie, czy nadal wierzy w to, że Ukraina może odzyskać całe terytorium. O tym mówił rok temu, tutaj w ONZ. Wiemy, że w czasie rozmowy poruszono sprawę dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej dla Kijowa oraz możliwość produkcji rakiet do systemu Patriot na licencji w Ukrainie.

O przemówienie Donalda Trumpa korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski zapytał wicepremiera - szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Co dla niego było szczególnie ważne w tym przemówieniu? To, że wspomniał o prawie Lindseya Grahama i że może z niego korzystać, aby nałożyć cła na Rosję i na partnerów handlowych, którzy kupują rosyjską ropę i gaz. To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie - stwierdził.

Sikorski dla RMF FM: To było znaczące. Myślę, że zauważono to w Moskwie "To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie" - powiedział wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski komentując w Nowym Jorku dla RMF FM wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa na forum ONZ. Amerykański…

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