Przełom w śledztwie dot. wybuchu granatnika w komendzie. Kluczowe materiały z Ukrainy

RMF24

Przełom w śledztwie dotyczącym wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wznowiono postępowanie, które zostało zawieszone niemal dwa lata temu. Dotyczy ono okoliczności przekazania granatnika byłemu komendantowi głównemu policji Jarosławowi Szymczykowi, który w tej sprawie ma status pokrzywdzonego. Do wybuchu doszło w grudniu 2022 r. w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie. Uszkodzone zostały pomieszczenia na trzech kondygnacjach.

Śledztwo, które było zawieszone przez prawie dwa lata, zostało wznowione po otrzymaniu dokumentów z Ukrainy, o które występowała Prokuratura Regionalna w Warszawie. Wniosek o pomoc prawną nie został w pełni zrealizowany, jednak materiały, które nadeszły, pozwoliły podjąć decyzję o wznowieniu śledztwa i złożenie wniosku o przedłużenie go na kolejne miesiące - usłyszał reporter RMF FM od jednego z prokuratorów.

Rozpatrywane są dwa scenariusze

Śledczy nie ujawniają, jakie dokładnie materiały przekazali Ukraińcy. Wiadomo jednak, że w ramach wniosków o pomoc prawną polska prokuratura występowała m.in. o przesłuchanie osób, które mogą mieć wiedzę na temat okoliczności wręczenia policyjnej delegacji prezentów w postaci przerobionych granatników.

W śledztwie rozpatrywane są dwa scenariusze: pomyłka, a także dywersja, czyli celowa podmiana granatników. Jeśli do niej doszło, trzeba ustalić, komu i w jakim celu na tym zależało.

Warto przypomnieć, że w odrębnym postępowaniu były komendant główny policji Jarosław Szymczyk usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni oraz nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Gen. Jarosław Szymczyk zgodził się na podawanie swojego nazwiska.

Eksplozja w gabinecie komendanta głównego policji. „Wybuch był potężny”

Do eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji doszło w grudniu 2022 roku. Trzy dni po zdarzeniu reporterzy RMF FM jako pierwsi rozmawiali z ówczesnym komendantem, który właśnie opuścił szpital. Kiedy przestawiałem zużyte granatniki, będące prezentami od Ukraińców, doszło do eksplozji - mówił nam wówczas generał.

Do wybuchu doszło na zapleczu gabinetu - uszkodzone zostały pomieszczenia na trzech kondygnacjach budynku.

Jak ustalili wówczas dziennikarze RMF FM, generał otrzymał na Ukrainie dwa granatniki przeciwpancerne, prawdopodobnie typu RGW-90. Ukraińcy mieli zapewniać, że broń jest zużyta.

Szymczyk opowiadał, że dzień po powrocie z Ukrainy postanowił przełożyć otrzymane prezenty na zapleczu swojego gabinetu. W pewnym momencie ustawił pionowo na podłodze jeden z granatników i doszło do eksplozji.

Wybuch był potężny. Siła uderzenia przebiła podłogę, a z drugiej strony uszkodziła sufit - relacjonował RMF FM gen. Szymczyk. W kwietniu Prokuratura Regionalna w Warszawie potwierdziła, że w chwili wybuchu generał był w gabinecie sam.