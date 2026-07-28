Przedstawiciele rządu ostro o TK. „Trudno traktować to jako orzeczenie”

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We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych jest niekonstytucyjna. Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił, że nie jest to orzeczenie TK, bo jego działania w obecnej formule są obarczone wadą prawną. „Nie pozwolimy, by upolityczniony Trybunał Konstytucyjny decydował o tym, kto w Polsce jest małżeństwem” - skomentowała Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości.

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek o zakresowej niekonstytucyjności rozporządzenia pozwalającego m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Rozporządzenie to zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła (PiS). Orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie, w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Piotrowicz. W składzie orzekał też sędzia TK Wojciech Sych.

Uzasadniając orzeczenie, sędzia TK Stanisław Piotrowicz powiedział, że „czynność transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa może dotyczyć tylko takiego małżeństwa, które odpowiada konstytucyjnej zasadzie heteroseksualności małżeństwa – to jest małżeństwa kobiety i mężczyzny”.

Szłapka: To orzeczenie nic nie zmienia

Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o komentarz w tej sprawie, podkreślił, że to orzeczenie w polskim systemie prawnym nic nie zmienia, a składy Trybunału Konstytucyjnego są obarczone wadą prawną.

Trudno komunikat przedstawiony ustami byłego posła Piotrowicza traktować jako orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

Zaznaczył, że sędziowie w praktyce orzeczniczej doskonale zdają sobie sprawę z tego, że działania TK w obecnej formule są obarczone wadą prawną.

„Kto w Polsce jest małżeństwem, a kto nie”

Podobnie sprawę skomentowała Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości i posłanka Nowej Lewicy na platformie X napisała:

„Nie pozwolimy, by upolityczniony Trybunał Konstytucyjny decydował o tym, kto w Polsce jest małżeństwem, a kto nie. Wyrok TK w sprawie transkrypcji nie ma żadnej mocy prawnej. Zgodnie z uchwałą Sejmu, Trybunał w obecnym składzie utracił zdolność do wykonywania swoich funkcji. Wszystkie jego składy obarczone są wadą, dlatego wydawane przez nie komunikaty nie mogą być uznawane w polskim systemie prawnym.

W kolejnym wpisie zauważyła, że prawie 200 polskich obywateli otrzymało już transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa.

„Są to pary jednopłciowe, których małżeństwa są już dziś uznawane w Polsce. Już 23 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji, dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego systemu.

Państwo działa i chroni swoich obywateli, niezależnie od komunikatów płynących z upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego” - dodała.

Nowe wzory dokumentów

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, która pozwalała na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw 22 maja tego roku.

Zgodnie ze zmianą obowiązujące wcześniej nazwy rubryk „dane kobiety” i „dane mężczyzny” zostały zastąpione przez opcjonalne „dane mężczyzna/kobieta”. Nowe wzory zawarte w rozporządzeniu dotyczą dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 23 sierpnia br.