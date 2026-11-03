Przedstawiciele Brauna nie zostali wykluczeni. Wiadomo, czy Tusk pojawi się na RBN

RMF24

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował dziś w TVP Info, że Donald Tusk będzie uczestniczył w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego o godz. 15:00. Premier pojawi się mimo obecności przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Adam Szłapka zaznaczył, że ponieważ są to „osoby, które w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko, cała dyskusja będzie miała taki przebieg, że pojawią się tylko informacje, które są jawne”.

Tylko to, co jawne. „W takiej sytuacji to trochę nie ma sensu”

O godz. 15.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wysłał pismo do prezydenta z apelem o wykluczenie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna z posiedzenia RBN. O to samo apelował do Karola Nawrockiego minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski oraz szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.

Skrajnie prawicowe ugrupowanie Grzegorza Brauna - który ostatnio powiedział, że „uwielbia zapach rosyjskiego gazu o poranku” - ma prorosyjskie poglądy, dlatego rządzący uważali poruszanie tematów bezpieczeństwa Polski czy współpracy z Ukrainą za niemożliwe. Prezydent nie wykluczył jednak przedstawicieli Korony Brauna z dzisiejszego posiedzenia RBN.

Pytany o tę kwestię w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział o poranku, że premier Donald Tusk mimo tego pojawi się na posiedzeniu RBN.

Oczywiście pan premier będzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył. Pan prezydent Karol Nawrocki uznał, że chce, żeby na sali było de facto kilkadziesiąt osób. W tym takie osoby, które w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko, na przykład właśnie przedstawiciele od pana Brauna. Jego nie będzie, bo on jest eurodeputowanym, ale pewnie będzie tam przewodniczący koła Korony Polskiej. Oznacza to, że cała dyskusja będzie miała taki przebieg, że pojawią się tylko informacje, które są jawne - powiedział Adam Szłapka.

W takiej sytuacji to trochę nie ma sensu, bo jeżeli pan prezydent chce wymienić się informacjami niejawnymi, to powinien zorganizować to w takiej formule, żeby nie było takiego problemu - podkreślił rzecznik rządu.

Dodał jednak, że prezydent ma wszelkie informacje, które są wytwarzane przez rząd, potrzebne do funkcjonowania, tajne czy ściśle tajne.

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Prezydent „godnie przyjmie”, „poda rękę”

Z kolei w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że pomimo napięć dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki „godnie przyjmie urzędującego premiera” na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ „prezydent szanuje reguły demokracji”. Powiedział też, że „prezydent poda premierowi rękę na powitanie”.

Dlaczego przedstawiciele Grzegorza Brauna mieliby zostać wykluczeni?

Grzegorz Braun od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę konsekwentnie postuluje, żeby całkowicie odciąć Ukrainę od wszelkiej pomocy - polskiej i europejskiej.

Z Grzegorzem Braunem związane są inne liczne kontrowersje. 12 grudnia 2023 roku zgasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. Podczas tego incydentu ucierpiała jedna osoba. Była to lekarka, dr n. med. Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która próbowała powstrzymać posła i zagrodzić mu drogę. W kwietniu 2025 roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy, gdzie - według zarzutów prokuratury - bezprawnie pozbawił wolności lekarkę Gizelę Jagielską, popychał ją i przytrzymywał, a także znieważał oraz pomawiał w związku z wykonywaniem przez nią obowiązków zawodowych.

6 maja 2025 roku europoseł Grzegorz Braun spalił flagę Unii Europejskiej w Katowicach. 11 czerwca 2025 roku zdemolował w Sejmie wystawę „Tęczowe Opole” poświęconą prawom oraz historii osób LGBT+. 10 lipca również 2025 roku nazwał komory gazowe w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz-Birkenau „fejkiem”.

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Jakie tematy mają być poruszone na RBN?

Na dzisiejszym posiedzeniu zebrani mają rozmawiać - według zapowiedzi - o szeroko pojętych kwestiach bezpieczeństwa Polski, sprawie budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju, a także o patowej sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym.

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