RMF24

„Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci” – zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego premier Donald Tusk w siedmiominutowym nagraniu umieszczonym na portalu X. Zaapelował, by prezydent przy kolejnej próbie wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (DSA) nie korzystał z prawa weta. Premier argumentował, że policja i ABW wykrywają i zatrzymują sprawców, ale nie mają możliwości wycofania treści z internetu.

Premier Donald Tusk w opublikowanym w poniedziałek na X nagraniu przytaczał sytuacje, w których zawetowana przez prezydenta ustawa miałaby zastosowanie.

„Masz 40 lat i 12-letnią córkę, którą prześladują w szkole. (...) Spreparowali jej zdjęcia i jej nagi wizerunek pojawił się w internecie. Kochasz swoją córkę, reagujesz natychmiast. Chcesz zrobić wszystko, żeby z internetu zniknęły te zdjęcia. Piszesz do tych, którzy decydują o tym, co na ich platformie cyfrowej się znajduje. I czekasz dzień, tydzień, może miesiąc na ich decyzję. Jeśli pójdziesz na policję, policja może postarać się złapać autorów tego zdjęcia, ale nie ma możliwości zablokowania tych zdjęć w internecie. Po to właśnie była ustawa, która została zawetowana przez prezydenta. Digital Services Act” - tłumaczy w nagraniu Donald Tusk.

„Chcielibyśmy zdjąć te treści”

Premier powiedział, że w Polsce co drugi dzień samobójstwo popełnia dziecko.

„Nikt dokładnie nie zmierzy, ile dzieci popełnia samobójstwo, bo jest ofiarą przemocy lub namowy do popełnienia samobójstwa w sieci, ale wiemy dobrze, że tego typu zjawisko szerzy się w sposób niepokojący. Chcielibyśmy zdjąć te treści. Chcielibyśmy, aby one natychmiast zniknęły z internetu, ale nie mamy takiej możliwości, bo zawetowano ustawę, która takie narzędzia dawała do ręki” - wskazał premier.

Co mogą służby?

Tusk zaznaczył, że policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykrywają i zatrzymują sprawców, ale nie mają możliwości wycofania treści z internetu.

„Takiemu ojcu, matce, dziecku zależy w mniejszym stopniu na tym, aby szybko aresztowano sprawców ich nieszczęścia. Dla nich najważniejsze jest uratowanie godności dziecka. A więc zdjęcie jak najszybciej tego typu materiału. Dotyczy to też dorosłych wykorzystywania wizerunku np. znanych ludzi w tzw. scamach, znaczy w reklamach, albo w treściach bardzo też nieprzyzwoitych, z użyciem sztucznej inteligencji i wykorzystaniem twarzy wizerunku osoby znanej. To też jest bardzo dotkliwe społecznie i to też budzi wielkie emocje” - powiedział premier.

Apel o niewetowanie

Tusk apelował do prezydenta, by przy kolejnej próbie wdrożenia ustawy dotyczącej bezpieczeństwa w internecie nie skorzystał z przysługującego mu prawa weta.

„Jestem gotów codziennie chodzić do pana prezydenta i tłumaczyć, żeby w kolejnej próbie takiej ustawy nie korzystał z tego swojego negatywnego prawa weta, tylko żeby pomógł nam chronić Polaków przed zagrożeniami, przed upokorzeniami, przed strachem w sieci. Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci. Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek” - zaznaczył premier.

Dlaczego Karol Nawrocki zawetował DSA?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Miała ona umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym mowę nienawiści. To już drugie weto prezydenta do podobnej ustawy. Po wecie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział kolejny projekt dotyczący bezpieczeństwa w sieci.

Uzasadniając decyzję o zawetowaniu noweli, prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że „nie będzie ulegał szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność”. Zwrócił uwagę, że na końcowym etapie prac w Senacie ponownie rozszerzono kompetencje urzędnicze w zakresie blokowania treści. Argumentował, że to kompetencja szczególnie wrażliwa, a jej nadużycie może doprowadzić do ograniczenia debaty publicznej. Prezydent powiedział, że państwo ma obecnie możliwość ochrony społeczeństwa w tym zakresie, natomiast proponowana nowelizacja jest „próbą nadużycia władzy, by zabezpieczyć własne, polityczne interesy”.

Zawetowaną nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.