Problemy fundacji i partii Grzegorza Brauna. Szłapka: Jest zawiadomienie do prokuratury

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Według ustaleń z kontroli, fundacja finansowała wydarzenia i działania polityczne partii Grzegorza Brauna, wykorzystując pieniądze z 1,5 proc. podatku.

Fundacja Osuchowa posiada status organizacji pożytku publicznego, co daje jej możliwość m.in. pozyskiwania środków z 1,5 proc. podatku. Jak zaznaczono, organizacje o tym statusie podlegają szczególnemu nadzorowi i kontroli.

Na stronie Fundacji wskazano, że została ona założona przez Grzegorza Brauna w 2015 roku, a jej podstawowym celem jest wspieranie organizacji Pobudka w realizacji programu „Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica”. Pracami Fundacji, według informacji na stronie, kieruje poseł Włodzimierz Skalik, który jest też odpowiedzialny za produkcję filmu „Gietrzwałd 1877”.

Według dyrektora NIW-CRSO Michała Brauna, wyniki zleconej kontroli ws. Fundacji Osuchowa „wskazują, że organizacja skupia się przede wszystkim na wsparciu działań partii Konfederacja Korony Polskiej oraz inicjatyw politycznych Grzegorza Brauna, Włodzimierza Skalika i innych osób z nimi związanych”.

Biuro stwierdziło, że Grzegorz Braun oraz poseł Włodzimierz Skalik „uczynili z Fundacji Osuchowa narzędzie finansowania partii politycznej”. Politycy wykorzystywali mechanizm 1,5 proc. podatku do finansowania działań partyjnych oraz działań stojących w sprzeczności z ideą pożytku publicznego – powiedział dyrektor NIW-CRSO na konferencji prasowej pod Prokuraturą Krajową cytowany w komunikacie.

„Gietrzwałd 1877. Wojna światów” – problematyczny film

W ocenie dyrektora NIW-CRSO jednym z najważniejszych przykładów wskazanych w zawiadomieniu jest produkcja i dystrybucja filmu „Gietrzwałd 1877. Wojna światów”, który został zrealizowany przez Fundację Osuchowa i sfinansowany ze środków, które organizacja otrzymała z 1,5 proc. podatku. „W czasie kampanii wyborczej i po niej film pokazywano w całym kraju (…). Projekt promowała Konfederacja Korony Polskiej, a jako producenta wskazywano posła Skalika” - podkreślono.

Ponadto w ocenie dyrektora NIW-CRSO, Fundacja „finansowała działania nagłaśniane przez Konfederację Korony Polskiej jako wydarzenia partyjne”. To dotyczyć ma m.in. Zjazdu Tysiąclecia Korony Królestwa Polski, z 18 października 2025 r. w Skaryszewie.

Według biura, ze sprawozdania Fundacji wynika, że była ona współorganizatorem imprezy i zapewniała m.in. transport wyposażenia, zaplecze recepcyjne, scenę, oświetlenie oraz sprzęt audio-wideo. Wydarzenie było też promowane na oficjalnych kanałach partii jako przedsięwzięcie polityczne - czytamy.

Prócz tego, zdaniem biura, Fundacja wspierała działania Fundacji Polskie Veto, która podejmuje m.in. działania dezinformacyjne i antyszczepionkowe, czy wspiera inicjatywy Stowarzyszenia Stop NOP, które wydaje serię książek „Fałszywa pandemia” oraz prowadzi akcje dezinformacyjne na temat szczepień.