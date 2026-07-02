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Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, a także ustawę o rzecznikach praw uczniowskich oraz ustaw. Jednocześnie prezydent zdecydował się podpisać pięć ustaw, jedną zaś skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Prezydent w czwartek opublikował oświadczenie, w którym tłumaczy swoją decyzję. Weto ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki; wdrożenie zmian tłumaczy w ten sposób, że jego zdaniem w praktyce oznaczałoby realizację założeń Zielonego Ładu, czemu się sprzeciwia.

Prezydent wetuje ustawę o zanieczyszczaniu morza przez statki

Zawetowane przepisy miały nałożyć na armatorów obowiązek stopniowego ograniczania zanieczyszczeń oraz monitorowania wykorzystania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Prezydent w zamieszczonym w mediach społecznościowych tłumaczy, że w jego ocenie nowe regulacje zwiększą koszty działalności przedsiębiorstw poprzez dodatkowe opłaty, obowiązki administracyjne oraz wysokie sankcje finansowe, co ma osłabić konkurencyjność polskich i europejskich portów.

Mówię jasno: trzeba powstrzymać Zielony Ład. Chcę, aby w tym temacie wypowiedzieli się Polacy – powiedział Nawrocki.

Jednocześnie prezydent zapowiedział ponowne złożenie wniosku o referendum ws. Zielonego Ładu.

Przygotowana przez resort infrastruktury ustawa miała nałożyć na armatorów obowiązek stopniowego ograniczania zanieczyszczeń oraz monitorowania wykorzystania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Nadzór nad przestrzeganiem tych wymogów miał być powierzony dyrektorom urzędów morskich, którzy weryfikowaliby dokumentację statków zawijających do krajowych portów.

Za naruszenie norm zawetowana ustawa przewidywała kary finansowe, a pozyskane w ten sposób środki miały zasilić fundusze wspierające dekarbonizację infrastruktury portowej. Przepisy ustawy doprecyzowywały też zasady gospodarowania odpadami na statkach, co miało uszczelnić system ochrony środowiska morskiego. Zdaniem ministerstwa inicjatywa to krok w stronę ekologicznej transformacji żeglugi i promowania nowoczesnych technologii energetycznych.

„Ustawa nie chroni, a zwiększa biurokrację”

Także w czwartek przekazał podjętą decyzję o wecie ustawy o prawach i obowiązkach ucznia, która m.in. katalogowała je oraz powoływała sieć rzeczników, w tym - Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego, ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.

Mowa tu o nowelizacji ustawy: Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich (rzeczników na czterech szczeblach, m.in. krajowym i wojewódzkim), w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

Nawrocki zaznaczył, że „nie kwestionuje potrzeby ochrony praw uczniów”.

Wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie zasługują na bezpieczeństwo, ochronę i szacunek - zaznaczył.

Ocenił, że w tym miejscu ustawa „nie chroni praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji”.

To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego - argumentował.

Zaznaczył, że „polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu”. W czasie, gdy szkoły potrzebują lepszego wyposażenia, w dobie kryzysu i braku kadry pedagogicznej, rząd chce wydawać kilka milionów złotych rocznie na dublowanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka czy wizytatorów kuratoriów. To niegospodarność - ocenił.

Zdaniem prezydenta „te pieniądze powinny być lepiej wydane niż na budowę maszyny urzędniczej do politycznego wpływu ministra edukacji”.

Polska szkoła powinna opierać się na zaufaniu, odpowiedzialności, trosce uczniów, autorytecie nauczycieli oraz partnerskiej współpracy z rodzicami - dodał.

Ustawa przewidywała m.in. przeniesienie katalogu praw i obowiązków ucznia na poziom ustawowy, wprowadzenie katalogu działań wychowawczych i kar wraz z procedurami ich nakładania (przy zachowaniu zasady pierwszeństwa działań wychowawczych) oraz zagwarantowanie uczniom ustawowego prawa do kształtowania własnego wyglądu.

Zgodnie z zawetowanymi przepisami, uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej lub określonej w przepisach placówki miał mieć też prawo m.in. do „kształtowania własnego stroju i wyglądu”. Zakładała też powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich: Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich (powoływanego na czteroletnią kadencję), wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich działających przy kuratorach oświaty, fakultatywnych rzeczników na poziomie gmin i powiatów oraz fakultatywnych – do 1 września 2028 r. – szkolnych rzeczników praw uczniowskich.

Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ocenił m.in., że propozycja przewidująca powołanie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich „budzi głębokie zaniepokojenie i sprzeciw środowiska nauczycielskiego oraz związków zawodowych” oraz „ignoruje stanowiska przewodniczących komisji dyscyplinarnych oraz związków zawodowych, które wielokrotnie podkreślały, że już obecnie Rzecznik Praw Dziecka ingeruje w postępowania dyscyplinarne w sposób trudny do zrozumienia i często nieproporcjonalny”.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oceniła, że proponowana instytucja rzecznika „dubluje kompetencje Rzecznika Praw Dziecka, kuratoriów oświaty oraz dyrektorów szkół”. Podobny głos popłynął z Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”, według którego proponowany system jest „zdecydowanie przeskalowany i kosztowny”, a pomysł to „wprowadzenie kolejnego narzędzia nacisku na nauczycieli i szkoły”.

Z kolei resort edukacji wielokrotnie przekonywał, że ustawa porządkuje przepisy. Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ustawa „w nikogo nie uderza”. – Jest to element edukacji obywatelskiej, że młody człowiek wie, gdzie sięgnąć do swoich praw i obowiązków, zna i rozumie przepisy – powiedziała.

Ustawa, z wyjątkami, miała wejść w życie od 1 września 2026 r.

Karol Nawrocki jednocześnie podpisał pięć ustaw. Dotyczą one wprowadzenia regulacji w spółdzielniach uczniowskich, wzmocnienia ochrony praw obywateli w postępowaniu karnym, Europejskiego Nakazu Aresztowania, uproszczenia przepisów w sektorze energetycznym, a także ustawę metropolitalną dla Pomorza, która tworzy związek metropolitalny w województwie pomorskim, obejmujący 61 samorządów i blisko 1,6 mln mieszkańców.