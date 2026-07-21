Prezydent wciąż zwleka. Sędzia TK wysyła kolejne pismo do pałacu

RMF24

Jest kolejne pismo czekającego na przyjęcie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kadencja wybranego przez Sejm ponad miesiąc temu prof. Sławomira Patyry biegnie już od ponad trzech tygodni, prezydent Karol Nawrocki wciąż nie znalazł jedna czasu na jego zaprzysiężenie.

„Wciąż mam nadzieję...”

Prof. Sławomir Patyra złożył dziś w kancelarii prezydenta list przypominający o upływie czasu. To już kolejne takie pismo.

Trzeciego lipca złożyłem pismo do prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym złożyć przed prezydentem ślubowanie. Z uwagi na to, że nie spotkało się ono z odpowiedzią, wypada złożyć kolejne pismo po to, aby przypomnieć, że ten termin ciągle biegnie - powiedział dziennikarzowi RMF FM Tomaszowi Skoremu prof. Sławomir Patyra.

„Nawet jeśli wygląda to na naiwność, wciąż mam nadzieję, że prezydent znajdzie czas, żeby wysłuchać mojego ślubowania” - dodał prof. Patyra.

„Będę tę kwestię rozważał”

Tomasz Skory zapytał prof. Patyrę, czy bierze pod uwagę złożenie ślubowania bez udziału prezydenta, jak zrobiło wcześniej czworo innych sędziów. Prof. Patyra deklaruje się jako przeciwnik łamania zasady ślubowania wprost przed głową państwa.



„Jest to absolutnie najczarniejszy z możliwych scenariuszy” – zaznacza.

Z jednej strony absolutnie chciałbym tego uniknąć, sytuacji, w której to ślubowanie miałoby zostać składane w jakiejkolwiek innej postaci i gdziekolwiek indziej, natomiast z drugiej strony mam też swoje zobowiązania, wynikające z faktu, że zostałem wybrany po to, żeby orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Będę oczywiście tę kwestię rozważał - deklaruje prof. Patyra.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Święczkowski domaga się wyjaśnień od policji Wydarzenia z 14 lipca w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego wywołały polityczno-prawną burzę. Interwencja Policji i prokuratora przed obradami Zgromadzenia Ogólnego TK stała się przedmiotem oficjalnego zapytania prezesa Bogdana Święczkowskiego do…

Spór w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Od miesięcy trwa spór o obsadę stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym. W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza oraz Annę Korwin-Piotrowską. Jednak tylko Bentkowska i Szostek zostali zaproszeni przez prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania.

Pozostała czwórka – Markiewicz, Dziurda, Taborowski i Korwin-Piotrowska – nie została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli oni ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Sędziowie Szostek i Bentkowska tego samego dnia objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”.

Od kwietnia na rozpatrzenie przez TK oczekuje wniosek prezydenta Nawrockiego ws. sporu kompetencyjnego w związku ze ślubowaniem sędziów TK w Sejmie. We wniosku podkreślono m.in., że czynności dokonane w Sejmie „nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK”. Sytuacja czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.