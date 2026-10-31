Prezydent rusza z serią spotkań. Jest głos z Rozwoju Plus i z Razem

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Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, poinformował na platformie X, że od godziny 13:00 prezydent Karol Nawrocki rozpocznie serię spotkań z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych. Z kolei Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu z Rozwoju Plus, zwołał na godzinę 15:00 nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Do rozmów z prezydentem gotowość zgłosiły też PiS, PSL, partia Razem oraz Konfederacja. Lewica informuje, że nie otrzymała zaproszenia.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował na platformie X, że w sobotę od godz. 13 w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki rozpocznie serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych. Celem konsultacji jest doprowadzenie do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego w kraju.

Z kolei wicemarszałek Sejmu Marcin Horała (Rozwój Plus) zwołał na godzinę 15:00 nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. W swoich wcześniejszych wypowiedziach Horała ostro skrytykował działania wokół Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o „siłowym ataku” i złamaniu prawa.

Do rozmów z prezydentem gotowość zgłosiła partia Razem. Rzecznik ugrupowania, Mateusz Merta, poinformował, że przedstawiciele partii spotkają się z prezydentem po godzinie 15:00. „Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK” – napisał Merta na platformie X.

Udział w konsultacjach o godz. 16.45 potwierdził na platformie X prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Dodał, że w spotkaniu uczestniczyć będzie również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że przedstawiciele jej partii nie otrzymali zaproszenia na to spotkanie. Nawet gdybyśmy je otrzymali, to i tak byśmy nie przyszli - skomentowała posłanka.

Wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek poinformował, że na spotkaniu z prezydentem PiS będą reprezentowali prezes Jarosław Kaczyński i szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak. Ja jestem przed Trybunałem - dodał Czarnek.

W konsultacjach weźmie udział też wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Do eskalacji napięcia doszło po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami Trybunału powierzono sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, wybranej przez obecny Sejm.

Prof. Marcin Matczak: Do sporu w TK doszło w wyniku nielegalnych działań Prezydenta Czas: 09:57

Przed siedzibą TK pojawiły się demonstracje i policja.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i natychmiast udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Po opuszczeniu budynku ogłosił zwołanie pilnych konsultacji, argumentując, że doszło do poważnego naruszenia porządku konstytucyjnego.

Premier Donald Tusk skomentował sytuację, podkreślając, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.