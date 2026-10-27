Prezydent powoła wicepremiera. „Skoro premier chce nieudolnego ministra Domańskiego”

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Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek premiera Donalda Tuska, powoła ministra finansów Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera - poinformował prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Na tej samej uroczystości powołany ma zostać nowy minister funduszy i polityki regionalnej w miejsce Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

„Zgodnie z polską konstytucją”

Skoro pan premier Donald Tusk chce powołać kolejnego wicepremiera, nieudolnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to zgodnie z polską konstytucją, kiedy wniosek kieruje prezes Rady Ministrów o zmianę w składzie Rady Ministrów, prezydent postępuje zgodnie z przepisami. Dojdzie do takiego aktu powołania - zapowiedział w Polsat News Rafał Leśkiewicz.

„Taktyczna rekonstrukcja” rządu na początku roku? Ustalenia RMF FM Na początku przyszłego roku ma dojść do ostatniej w tej kadencji rekonstrukcji rządu - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Stanowiska może stracić nawet troje ministrów.

Prezydencki rzecznik został zapytany, kiedy prezydent wręczy Domańskiemu akt powołania na wicepremiera.

Kiedy pan premier Donald Tusk skieruje do prezydenta wniosek w sprawie kolejnej zmiany w rządzie, wówczas w ramach jednej uroczystości dojdzie do aktu powołania wicepremiera Andrzeja Domańskiego i nowego ministra zastępującego panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz — powiedział Leśkiewicz.

Zapytany, kiedy może do tego dojść, stwierdził, że „to na pewno nie będzie trwało długo”.

„Nie ja ją wyrzucałem z jej partii”. Tusk o zmianach w rządzie i nowym ministrze „Zaproponuję ten resort osobie, co do której będę miał stuprocentową pewność, zaufanie, że dobrze do końca rozliczy wielki projekt” - powiedział premier Donald Tusk o zmianie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które opuściła Katarzyna…

Leśkiewicz: Załatwmy to w ramach jednego wydarzenia

Premier Donald Tusk w ubiegły wtorek zapowiedział, że wystąpi do prezydenta z wnioskiem o powołanie Domańskiego na wicepremiera. Natomiast Pełczyńska-Nałęcz w ubiegły czwartek oświadczyła, że odchodzi z rządu.

W ogóle nie było takich planów, żeby odwlekać kwestie zmian w składzie Rady Ministrów, no ale w ostatnich dniach (...) doszło do zapowiedzi, która padła z ust pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zatem załatwmy to w ramach jednego wydarzenia, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim — powiedział Leśkiewicz.