Prezydent powoła wicepremiera. „Skoro premier chce nieudolnego ministra Domańskiego”

„Zgodnie z polską konstytucją”
Skoro pan premier Donald Tusk chce powołać kolejnego wicepremiera, nieudolnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to zgodnie z polską konstytucją, kiedy wniosek kieruje prezes Rady Ministrów o zmianę w składzie Rady Ministrów, prezydent postępuje zgodnie z przepisami. Dojdzie do takiego aktu powołania - zapowiedział w Polsat News Rafał Leśkiewicz.
Prezydencki rzecznik został zapytany, kiedy prezydent wręczy Domańskiemu akt powołania na wicepremiera.
Kiedy pan premier Donald Tusk skieruje do prezydenta wniosek w sprawie kolejnej zmiany w rządzie, wówczas w ramach jednej uroczystości dojdzie do aktu powołania wicepremiera Andrzeja Domańskiego i nowego ministra zastępującego panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz — powiedział Leśkiewicz.
Zapytany, kiedy może do tego dojść, stwierdził, że „to na pewno nie będzie trwało długo”.
Leśkiewicz: Załatwmy to w ramach jednego wydarzenia
Premier Donald Tusk w ubiegły wtorek zapowiedział, że wystąpi do prezydenta z wnioskiem o powołanie Domańskiego na wicepremiera. Natomiast Pełczyńska-Nałęcz w ubiegły czwartek oświadczyła, że odchodzi z rządu.
W ogóle nie było takich planów, żeby odwlekać kwestie zmian w składzie Rady Ministrów, no ale w ostatnich dniach (...) doszło do zapowiedzi, która padła z ust pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zatem załatwmy to w ramach jednego wydarzenia, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim — powiedział Leśkiewicz.