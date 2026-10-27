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Prezydent powoła wicepremiera. „Skoro premier chce nieudolnego ministra Domańskiego”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (10:40) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 października (10:47)

Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek premiera Donalda Tuska, powoła ministra finansów Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera - poinformował prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Na tej samej uroczystości powołany ma zostać nowy minister funduszy i polityki regionalnej w miejsce Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

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Prezydent powoła wicepremiera. „Skoro premier chce nieudolnego ministra Domańskiego”
Prezydent Karol Nawrocki, fot. Andrzej Kulpita /East News

„Zgodnie z polską konstytucją”

Skoro pan premier Donald Tusk chce powołać kolejnego wicepremiera, nieudolnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to zgodnie z polską konstytucją, kiedy wniosek kieruje prezes Rady Ministrów o zmianę w składzie Rady Ministrów, prezydent postępuje zgodnie z przepisami. Dojdzie do takiego aktu powołania - zapowiedział w Polsat News Rafał Leśkiewicz.

Prezydencki rzecznik został zapytany, kiedy prezydent wręczy Domańskiemu akt powołania na wicepremiera. 

Kiedy pan premier Donald Tusk skieruje do prezydenta wniosek w sprawie kolejnej zmiany w rządzie, wówczas w ramach jednej uroczystości dojdzie do aktu powołania wicepremiera Andrzeja Domańskiego i nowego ministra zastępującego panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz — powiedział Leśkiewicz.

Zapytany, kiedy może do tego dojść, stwierdził, że „to na pewno nie będzie trwało długo”.

Leśkiewicz: Załatwmy to w ramach jednego wydarzenia

Premier Donald Tusk w ubiegły wtorek zapowiedział, że wystąpi do prezydenta z wnioskiem o powołanie Domańskiego na wicepremiera. Natomiast Pełczyńska-Nałęcz w ubiegły czwartek oświadczyła, że odchodzi z rządu

W ogóle nie było takich planów, żeby odwlekać kwestie zmian w składzie Rady Ministrów, no ale w ostatnich dniach (...) doszło do zapowiedzi, która padła z ust pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zatem załatwmy to w ramach jednego wydarzenia, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim — powiedział Leśkiewicz.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Andrzej Domański Karol Nawrocki Rafał Leśkiewicz

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