RMF24

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że ma obowiązek „narzucać wolę narodu” politykom oderwanym od społecznych oczekiwań. Rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział, zarzucając prezydentowi blokowanie programu SAFE, który ma przynieść Polsce miliardy euro na modernizację armii. W tle sporu – strategiczne relacje z USA, Ukrainą i Unią Europejską oraz przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Prezydent utrzymał swój wpis na X w tonie stanowczym i dość emocjonalnym. Zarzucił politykom, że gdy rozwija dobre relacje z USA, w odpowiedzi „słyszy śmiech”, by później stać się obiektem ataków i krytyki. „Po kilku dniach ci sami ludzie ścigają się o palmę pierwszeństwa w budowie Fortu Trump” - napisał Nawrocki.

Podobnie - zdaniem prezydenta - ma się również kwestia percepcji polskiej polityki wobec Ukrainy. „Gdy podejmuję decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy, która coraz częściej przekracza granice dobrosąsiedzkich relacji, scenariusz się powtarza” - zaznacza Nawrocki, dodając, że „próbuje się w sposób skandaliczny stawiać znak równości między Prezydentem własnego państwa a Prezydentem państwa, które czci ludobójców mordujących Polaków”.

Podsumowując, Nawrocki zaznaczył, że jego działania zakresie polityki zagranicznej spotykają z uznaniem ze strony politycznych oponentów z dużym opóźnieniem.

„Dlatego mam obowiązek narzucać wolę Narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani. Tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków sondaży czy plemiennych walk, przez co stracili kontakt ze społeczną rzeczywistością i oczekiwaniami obywateli” - konkluduje prezydent Karol Nawrocki.

Rząd: Bezpieczeństwo to nie konkurs na hasła

Na słowa prezydenta odpowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, który podkreślił, że dbanie o bezpieczeństwo Polski wymaga konsekwentnych działań na wielu polach – zarówno w relacjach z USA, jak i w ramach Unii Europejskiej, NATO oraz poprzez rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Szłapka zarzucił prezydentowi i jego środowisku politycznemu blokowanie programu SAFE, który ma przynieść Polsce dziesiątki miliardów euro na modernizację armii i rozwój przemysłu obronnego. „Dziś te same osoby próbują przedstawiać ten sukces jako własny. Historia jest jednak dobrze udokumentowana” – napisał rzecznik rządu.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia dla państw członkowskich, głównie w formie nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego produkowanego w Europie. Polska otrzymała 43,7 mld euro, które mają zostać przeznaczone m.in. na program Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym.

Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy wdrażającej SAFE, rząd przyjął własną uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, a w maju podpisano umowę dotyczącą unijnego programu. Do końca maja zawarto 63 umowy z polskim przemysłem obronnym na kwotę ok. 120 mld zł.

Prezydent Nawrocki po wecie skierował do Sejmu własny projekt dotyczący Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, tzw. polskiego SAFE 0 proc., który miał być finansowany z zysków NBP. Projekt ten nie został jednak skierowany do dalszych prac i pozostaje w tzw. sejmowej zamrażarce.

Rzecznik rządu podkreślił, że polska racja stanu wymaga współpracy ponad politycznymi podziałami i budowania wiarygodności zarówno w relacjach transatlantyckich, jak i europejskich. „Im mniej politycznej rywalizacji wokół bezpieczeństwa, a więcej współpracy, tym lepiej dla Polski” – zaznaczył Adam Szłapka.