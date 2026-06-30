Prezydent utrzymał swój wpis na X w tonie stanowczym i dość emocjonalnym. Zarzucił politykom, że gdy rozwija dobre relacje z USA, w odpowiedzi „słyszy śmiech”, by później stać się obiektem ataków i krytyki. „Po kilku dniach ci sami ludzie ścigają się o palmę pierwszeństwa w budowie Fortu Trump” - napisał Nawrocki.
Podobnie - zdaniem prezydenta - ma się również kwestia percepcji polskiej polityki wobec Ukrainy. „Gdy podejmuję decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy, która coraz częściej przekracza granice dobrosąsiedzkich relacji, scenariusz się powtarza” - zaznacza Nawrocki, dodając, że „próbuje się w sposób skandaliczny stawiać znak równości między Prezydentem własnego państwa a Prezydentem państwa, które czci ludobójców mordujących Polaków”.
Podsumowując, Nawrocki zaznaczył, że jego działania zakresie polityki zagranicznej spotykają z uznaniem ze strony politycznych oponentów z dużym opóźnieniem.
„Dlatego mam obowiązek narzucać wolę Narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani. Tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków sondaży czy plemiennych walk, przez co stracili kontakt ze społeczną rzeczywistością i oczekiwaniami obywateli” - konkluduje prezydent Karol Nawrocki.
Rząd: Bezpieczeństwo to nie konkurs na hasła
Na słowa prezydenta odpowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, który podkreślił, że dbanie o bezpieczeństwo Polski wymaga konsekwentnych działań na wielu polach – zarówno w relacjach z USA, jak i w ramach Unii Europejskiej, NATO oraz poprzez rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego.
Szłapka zarzucił prezydentowi i jego środowisku politycznemu blokowanie programu SAFE, który ma przynieść Polsce dziesiątki miliardów euro na modernizację armii i rozwój przemysłu obronnego. „Dziś te same osoby próbują przedstawiać ten sukces jako własny. Historia jest jednak dobrze udokumentowana” – napisał rzecznik rządu.
Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia dla państw członkowskich, głównie w formie nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego produkowanego w Europie. Polska otrzymała 43,7 mld euro, które mają zostać przeznaczone m.in. na program Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym.
Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy wdrażającej SAFE, rząd przyjął własną uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, a w maju podpisano umowę dotyczącą unijnego programu. Do końca maja zawarto 63 umowy z polskim przemysłem obronnym na kwotę ok. 120 mld zł.
Prezydent Nawrocki po wecie skierował do Sejmu własny projekt dotyczący Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, tzw. polskiego SAFE 0 proc., który miał być finansowany z zysków NBP. Projekt ten nie został jednak skierowany do dalszych prac i pozostaje w tzw. sejmowej zamrażarce.
Rzecznik rządu podkreślił, że polska racja stanu wymaga współpracy ponad politycznymi podziałami i budowania wiarygodności zarówno w relacjach transatlantyckich, jak i europejskich. „Im mniej politycznej rywalizacji wokół bezpieczeństwa, a więcej współpracy, tym lepiej dla Polski” – zaznaczył Adam Szłapka.