Prezydent Nawrocki musi stawić się w sądzie. Jest termin przesłuchania w procesie przeciwko Onetowi

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Jest termin przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego w procesie cywilnym przeciwko właścicielowi portalu Onet o ochronę dóbr osobistych. Warszawski Sąd Okręgowy wyznaczył go na 18 stycznia 2027 roku.

Proces dotyczy opublikowanego w maju 2025 r. przez Onet artykuł pt. „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu”.

Według tego materiału Nawrocki - jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu - miał uczestniczyć w „procederze sprowadzania prostytutek” dla gości. Jak wskazywał Onet, informację w tej sprawie przekazać mieli ówcześni koledzy Nawrockiego z hotelowej ochrony.

Sędzia zobowiązał prezydenta do stawiennictwa

We wtorek sąd zdecydował o odroczeniu rozprawy do 18 stycznia 2027 r. Wówczas zeznania w charakterze strony ma złożyć Karol Nawrocki. Rozprawa ta ma odbyć się w trybie hybrydowym.

Sędzia Aleksandra Orzechowska zobowiązała prezydenta do osobistego stawiennictwa na w styczniowej rozprawie – stacjonarnie lub w trybie zdalnym, pod rygorem „pominięcia dowodu z jego zeznań w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa”.

Czego domaga się Karol Nawrocki?

26 maja 2025 r., w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi, portal Onet opublikował tekst autorstwa Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza pt. „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu”. Po publikacji materiału Nawrocki – wówczas jeszcze kandydat na prezydenta - zapowiedział pozew w trybie cywilnym i złożenie prywatnego aktu oskarżenia w trybie karnym.

Szef działu prawnego spółki RASP Jakub Kudła informował PAP, że w pozwie zwrócono uwagę m.in. na naruszenie czci i godności Nawrockiego. Dodał, że prezydent domaga się od spółki opublikowania przeprosin.

Pierwsza rozprawa w samym procesie odbyła się 15 września. Do tej pory wszystkie posiedzenia odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Dzisiejsza rozprawa jest jawna dla opinii publicznej, ale nie może być pokazywana na żywo.