RMF24

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Głównym tematem rozmów były przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze oraz kwestie związane z bezpieczeństwem Polski.

Spotkanie prezydenta z wicepremierem rozpoczęło się tuż po godzinie 15 i trwało ponad godzinę. Jak poinformowała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, głównym celem rozmów było wypracowanie wspólnego stanowiska polskich władz przed szczytem NATO, który odbędzie się w dniach 7-8 lipca w stolicy Turcji.

Podczas środowego spotkania poruszono również temat stałej obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski. To jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa narodowego, który będzie omawiany także podczas szczytu NATO.

Polskę na szczycie NATO reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką. Towarzyszyć mu będą przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym wicepremier Radosław Sikorski. Szczyt w Ankarze będzie okazją do rozmów o przyszłości Sojuszu i bezpieczeństwie regionu.

Szczyt NATO odbędzie się 7-8 lipca w Turcji.

Polska z jednym głosem na szczycie NATO

Prezydent i szef MON mają przygotowane wspólne i spójne stanowisko Polski, które zostanie przedstawione w Turcji – poinformował wiceszef MON Paweł Zalewski. Warszawa ogłosi w Ankarze swoje zdanie na temat kwestii obronności i relacji transatlantyckich.

Jednym z kluczowych tematów dzisiejszego spotkania była kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Paweł Zalewski zapewnił, że zarówno prezydent, jak i wicepremier mówią w tej sprawie „jednym głosem”. W tej sprawie mamy jedno stanowisko. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo i odstraszenie wobec Rosji; trudno o czytelniejszy sygnał dla Rosji – zaznaczył Zalewski.

Amerykańska baza i Nuclear Sharing

W połowie czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Departament Wojny USA jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich. Obecnie w Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji.

Starania o powstanie w Polsce stałych baz USA prowadzi także Kancelaria Prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Nawrocki poruszał tę kwestię podczas rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem, który miał potwierdzić wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich. W najbliższym czasie szef BBN Bartosz Grodecki uda się z wizytą do USA, gdzie tematem rozmów będzie m.in. przystąpienie Polski do programu Nuclear Sharing.