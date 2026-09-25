Prezydent Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw. Czego dotyczą?

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o podpisaniu 5 ustaw. Dotyczą one m.in. kontroli operacyjnej, podatku VAT i funkcjonowania samorządu adwokackiego. Nie ma wśród nich ustawy o podatku o nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, której wprowadzenie miałoby zdaniem rządzących ułatwić obniżenie cen na stacjach.

Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, nowelizacja prawa o adwokaturze ma usprawnić funkcjonowanie samorządu zawodowego adwokatów. Zmiany obejmują m.in. kwestie finansowania, ochrony prawnej adwokatów oraz cyfryzacji procedur samorządowych.

Nowelizacja ustaw dotyczących kontroli operacyjnej wzmacnia ochronę praw obywateli i zwiększa przejrzystość działania służb. Obejmuje m.in. policję i straż graniczną. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie obowiązku informowania sądu o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania - sąd otrzymuje wtedy zebrane w toku kontroli materiały. Dotychczas takie uprawnienie kontrolne przysługiwało jedynie właściwemu prokuratorowi.

Kolejna podpisana ustawa ujednolica i precyzuje wymogi stawiane kandydatom do organów jednostek pomocniczych gminy (sołectw, dzielnic, osiedli) oraz ustala reguły wygaśnięcia ich mandatów.

Karol Nawrocki podpisał też nowelizację ustawy o podatku VAT. „Ustawa z jednej strony dereguluje i upraszcza procedury, z drugiej uszczelnia system podatkowy oraz dostosowuje polskie prawo do orzecznictwa TSUE” - wyjaśnia Kancelaria Prezydenta RP.

Ostatnia z podpisanych dziś ustaw dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną. Jest związana z unijnym rozporządzeniem ws. jednolitego rynku usług cyfrowych.

Na razie nie ma decyzji prezydenta ws. ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który miałby pozwolić na sfinansowanie obniżek cen na stacjach benzynowych.

„Od tańszego paliwa dzieli nas teraz decyzja Prezydenta. Panie Prezydencie, odwagi. Polacy czekają na podpis” - zwracał uwagę na portalu X rzecznik rządu Adam Szłapka.