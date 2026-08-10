Prezes TK zawiadamia prokuraturę. Spór o interwencję policji podczas obrad sędziów

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W Trybunale Konstytucyjnym znów wrze. Prezes TK Bogdan Święczkowski złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie działań prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału podczas obrad zgromadzenia ogólnego. Sprawa dotyczy niedopuszczenia do udziału w obradach czterech sędziów wybranych przez Sejm.

14 lipca miało odbyć się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które miało zająć się projektem budżetu na kolejny rok. Jednak do obrad nie doszło – kworum zostało zerwane po opuszczeniu sali przez dwoje sędziów, Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Powodem zamieszania było niedopuszczenie do udziału w zgromadzeniu Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, wybranych na sędziów TK w marcu przez Sejm.

W związku z tą sytuacją, Markiewicz i Dziurda wezwali na miejsce policję, a w siedzibie TK pojawił się także prokurator z Prokuratury Krajowej. Według komunikatu Trybunału, działania funkcjonariuszy miały bezprawnie wpływać na czynności urzędowe konstytucyjnego organu państwa i próbować wymusić zmianę decyzji prezesa TK dotyczącej uczestników zgromadzenia.

Zawiadomienie prezesa TK do prokuratury

Prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski, skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, policjantów oraz osoby odpowiedzialne za organizację interwencji. Jak podkreśla TK, konieczne jest wyjaśnienie, dlaczego prokurator wraz z siedmioma policjantami pojawił się w budynku Trybunału podczas obrad, jakie czynności procesowe miały zostać przeprowadzone i kto podjął decyzję o tej interwencji.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Święczkowski domaga się wyjaśnień od policji Wydarzenia z 14 lipca w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego wywołały polityczno-prawną burzę. Interwencja Policji i prokuratora przed obradami Zgromadzenia Ogólnego TK stała się przedmiotem oficjalnego zapytania prezesa Bogdana Święczkowskiego do…

Trybunał ocenił, że działania funkcjonariuszy mogły mieć na celu wywarcie presji na niezależny organ władzy sądowniczej i wywołanie tzw. „efektu mrożącego”.

Spór o ślubowanie sędziów

Cała sytuacja jest efektem trwającego sporu o obsadę stanowisk sędziowskich w TK. W marcu Sejm wybrał sześciu nowych sędziów, jednak tylko dwoje z nich – Bentkowska i Szostek – złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim i objęło urząd. Pozostała czwórka – Markiewicz, Dziurda, Taborowski i Korwin-Piotrowska – nie została dopuszczona do orzekania, gdyż prezydent nie odebrał od nich ślubowania.

W kwietniu cała szóstka złożyła ślubowanie w Sejmie, jednak prezes TK uznał, że nie spełnia ono wymogów formalnych. Sytuacja ta pozostaje nierozstrzygnięta, a sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Reakcje i dalsze konsekwencje

Rzeczniczka TK, Weronika Ścibor, podkreśliła, że Trybunał nie ulegnie żadnej presji ze strony organów władzy wykonawczej. Z kolei sędziowie niedopuszczeni do obrad domagają się uznania ich praw i możliwości wykonywania obowiązków.

W czerwcu Sejm wybrał kolejnego, siódmego sędziego – Sławomira Patyrę, który po złożeniu ślubowania zadeklarował, że nie będzie uczestniczył w orzekaniu, dopóki czworo sędziów wybranych w marcu nie zostanie dopuszczonych do pracy w TK.