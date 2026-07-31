Prezes TK oskarża Jana Grabca o zniesławienie. Chce, by zrzekł się immunitetu

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa akt oskarżenia przeciwko szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janowi Grabcowi – wynika z komunikatu opublikowanego na stronach Trybunału Konstytucyjnego. Szef TK zarzuca Grabcowi, że go zniesławił. Oczekuje, że członek Koalicji Obywatelskiej zrzeknie się swojego immunitetu.

Poszło o wpis na platformie X i wypowiedzi w mediach

Święczkowski uważa, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zniesławił go we wpisie opublikowanym na platformie X i w mediach. Chodzi o słowa, że prezes TK jest „przestępcą”. „Wbrew faktom oświadczył, że Prezes Trybunału, ‘nie dopuszczając do pracy legalnie wybranych sędziów TK’, łamie co najmniej dwa artykuły kodeksu karnego” – czytamy w komunikacie.

W komunikacie TK zaznaczono, że szef Trybunału postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, bo warunkiem dopuszczenia do orzekania jest to, by osoby wybrane przez Sejm na sędziów TK złożyły ślubowanie wobec prezydenta. „Dopiero wtedy, zgodnie z art. 5 tejże ustawy, nawiązują one stosunek służbowy” – podkreślono.

Przypomniano też, że obecnie prowadzone jest postępowanie dotyczące sporu między prezydentem a Sejmem. Ma ono wyjaśnić, czy osoby wybrane przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego mogą objąć urząd, jeśli złożą ślubowanie bez udziału prezydenta.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Święczkowski domaga się wyjaśnień od policji Wydarzenia z 14 lipca w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego wywołały polityczno-prawną burzę. Interwencja Policji i prokuratora przed obradami Zgromadzenia Ogólnego TK stała się przedmiotem oficjalnego zapytania prezesa Bogdana Święczkowskiego do…

Wypowiedzi jako „forma nacisku”

Według komunikatu wypowiedzi Grabca mogą być traktowane jako „forma nacisku na organ władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał i element walki politycznej, do której jest wciągany Trybunał”. Święczkowski uważa, że Grabiec chciał go poniżyć i naraził go na utratę społecznego zaufania.

„W związku z publiczną deklaracją Jana Grabca, że jest gotów powtórzyć swoje pomówienia przed sądem, Prezes Bogdan Święczkowski wzywa go, aby dobrowolnie zrzekł się immunitetu poselskiego” – czytamy.

Przygotowywany jest też pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych prezesa TK.