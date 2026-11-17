RMF24

„Chciałem przekazać informację ważną dla milionów rodzin. Przede wszystkim w związku z wojną i kryzysem w cieśninie Ormuz ceny gazu systematycznie rosną. Różnica w cenie jest szokująca. Dzisiaj osiąga na europejskiej giełdzie cenę ok. stu euro, czyli ponad 450 zł za megawatogodzinę i to jest najwyższa cena od ponad roku. Zdecydowaliśmy o zamrożeniu cen gazu, jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych, gospodarstwa domowe i utrzymamy cenę 197,29 zł za megawatogodzinę. Utrzymujemy program Ceny Paliw Niżej” - powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Rząd zamrozi ceny gazu

Dziś Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie, natomiast około południa - jak tradycyjnie we wtorki - rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Szef rządu poinformował na nim o utrzymaniu programu CPN i zamrożeniu cen gazu dla odbiorców indywidualnych. Cena zostanie utrzymana na poziomie 197,29 zł za megawatogodzinę.

Będziemy też pracowali cały czas nad energią elektryczną. Tak, żeby Polacy mogli przeżyć tę późną jesień i zimę bez szoku cenowego - powiedział premier.

Dokładnie pamiętamy, co oznaczała inflacja na poziomie 16-17 procent za czasu rządów naszych poprzedników. Naszymi działaniami doprowadziliśmy do tego, że inflacja przestała być problemem i nie możemy pozwolić sobie, żeby ludzie cierpieli na decyzjach podejmowanych za oceanem - dodał.

Premier powiedział, że rząd może „prognozować na 2027 rok niską inflację i wysoki wzrost gospodarczy, jeden z najwyższych, o ile nie najwyższy”.

Donald Tusk poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się też projektem dotyczącym wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej oraz nowelą ustawy o zapasach ropy naftowej.

W kontekście cen paliw powiedział, że ma nadzieję, że „prędzej czy później dojdzie do jakiegoś rozwiązania na Bliskim Wschodzie, żebyśmy nie musieli płacić za błędy innych państw”. Dziś mija już bowiem 263. dzień od ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

Najbardziej intensywna faza wzajemnych uderzeń zakończyła się w kwietniu, a ciężar działań przeniósł się na blokady morskie i presję gospodarczą. Konflikt w dużej mierze koncentruje się wokół blokowanej dla żeglugi cieśniny Ormuz. W normalnych warunkach przez tę cieśninę przepływa około 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową, a to z kolei odpowiada za 30-40 proc. całego globalnego transportu morskiego tego surowca. W efekcie skutki konfliktu na linii USA-Izrael-Iran odczuwamy w swoich portfelach wszyscy.

Poseł Korony wtargnął do jednej ze szkół. Ostra reakcja Barbary Nowackiej w Sejmie: Poniżył nauczycielkę „Konfederacja Korony Polskiej wraz z panem Romanem Fritzlem w dziesięć osób wbija się w czasie lekcji do szkoły. Zobaczcie, jak poniżył nauczycielkę. Zobaczcie, jak on się zachowuje” - powiedziała w Sejmie minister ekdukacji Barbara Nowacka. Chodzi…

Co zakłada projekt dotyczący zamrożenia cen gazu?

Projekt zakłada, że od 1 stycznia do 31 grudnia przyszłego roku obowiązywać będzie maksymalna cena gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych. Dotyczyć to będzie również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej takich, jak np. szkoły, szpitale, domy opieki, kościoły, noclegownie.

Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu w rozliczeniach z wyżej wymienionymi odbiorcami końcowymi będą stosowali cenę maksymalną wynoszącą 197,29 zł/MWh. Cena nie zawiera podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Jest to taka sama cena, jak zatwierdzona w taryfie sprzedawcy z urzędu na 2026 rok.

Sprzedawcom stosującym cenę maksymalną mają przysługiwać miesięczne rekompensaty. Ich wysokość będzie zależała od ilości gazu objętego ochroną i różnicy między ceną taryfową a ceną maksymalną.