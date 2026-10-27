Premier Tusk podał nazwisko następczyni Pełczyńskiej-Nałęcz

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Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że zaproponuje Agnieszkę Bartol na nową minister funduszy i polityki regionalnej. Miałaby ona objąć stanowisko po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, która w zeszłym tygodniu odeszła z rządu. O swojej decyzji premier poinformował na początku posiedzenia rządu. „Oczywiście skonsultowałem to także z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z panią Pauliną Pauliną Hennig-Kloską i z panem marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym” - powiedział Tusk.

Kim jest Agnieszka Bartol? Ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską Nałęcz

Agnieszka Bartol, stała Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, jest absolwentką Uniwersytetu w Nancy we Francji oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Kolegium Europejskim i Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2002 roku, jako jedyna przedstawicielka państw wówczas przystępujących do UE, weszła w skład Sekretariatu Konwentu Europejskiego, pracującego nad Traktatem Konstytucyjnym pod przewodnictwem Valéry’ego Giscarda d’Estaing. Później uczestniczyła także w pracach nad Traktatem Lizbońskim.

Od 2003 roku była związana z Radą UE, gdzie zajmowała się m.in. polityką spójności, usługami finansowymi, sprawami instytucjonalnymi, wieloletnimi ramami finansowymi oraz przygotowywaniem konkluzji Rady Europejskiej. W 2016 roku objęła stanowisko dyrektorki gabinetu Sekretarza Generalnego Rady UE. W listopadzie 2022 roku została Dyrektor Generalną ds. Komunikacji i Informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

Od lutego do października 2024 roku pełniła funkcję sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie Bartol przejęła stery Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE od Piotra Serafina, gdy ten został kandydatem Polski na unijnego komisarza ds. budżetu. Na początku nie miała pełnej nominacji ambasadorskiej, co wynikało ze sporu kompetencyjnego pomiędzy rządem a prezydentem Andrzejem Dudą dotyczącego obsady placówek dyplomatycznych. W przypadku Bartol doszło jednak do porozumienia i w kwietniu 2025 r. otrzymała nominację.

Ekspertka, patriotka, dyplomatka - tak powiedział o niej szef MSZ Radosław Sikorski, wręczając nominację. Cieszę się, że to właśnie na pani ręce mogłem przekazać pierwszą nominację ambasadorską - dodał szef MSZ.

Bartol jest pierwszą kobietą zajmującą urząd stałego przedstawiciela RP przy UE. Wcześniej funkcję tę sprawowali m.in. Jan Kułakowski, Jan Truszczyński, Jan Tombiński i Marek Prawda.

Jako ambasadorka przy UE Bartol odpowiadała w Brukseli za polskie przewodnictwo w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r. Druga prezydencja Polski (pierwszą Warszawa sprawowała w drugiej połowie 2011 r.) upłynęła pod znakiem wzmacniania obronnego wymiaru Wspólnoty. W czasie prezydencji Bartol przewodniczyła przez pół roku pracom ambasadorów 27 państw członkowskich w ramach spotkań COREPER, co wiązało się z szukaniem kompromisów pomiędzy stolicami w trakcie wielogodzinnych posiedzeń. Jako jeden z sukcesów rząd wskazywał potem na wynegocjowany w rekordowym czasie 71 dni program pożyczek na obronność SAFE.

W lutym 2024 r. Bartol została szerpą Tuska w strukturach unijnych, łącząc tę funkcję z pracą w rządzie. Szerpowie to specjalni wysłannicy przywódców 27 państw członkowskich, którzy odpowiadają za negocjacje dotyczące np. wniosków z unijnych szczytów. Uzgadniają tematy szczytu i wnioski w serii zakulisowych spotkań, które odbywają się jeszcze przed szczytem. W efekcie, gdy szefowie państw i rządów spotykają się na szczycie w Brukseli, znakomita większość wniosków, które przyjmują, jest już uzgodniona przez ich zaufanych doradców.

Biegle posługuje się językiem francuskim i angielskim, zna również włoski i rosyjski. Jest mężatką i ma dwie córki.