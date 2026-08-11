Premier ogłosił zmianę w rządzie. „Przejdzie do innych zadań”

RMF24

Maciej Berek przestaje być ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu - poinformował premier Donald Tusk. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Skąd ta zmiana?

Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk poinformował, że wspólnie z Maciejem Berkiem, ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, ustalił jego przejście do innych zadań.

(Minister) zwrócił się do mnie (...) o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką - powiedział premier.

Szef rządu podziękował Berkowi za jego dotychczasową pracę, a szczególnie za „wkład w proces deregulacji przepisów”. Dodał, że niedługo będzie wiadomo, „w jakich państwowych, publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi”.

Premier poinformował, że dotychczasowe zadania Macieja Berka przejmie Joanna Knapińska, prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Maciej Berek, Joanna Knapińska - kim są?

Od grudnia 2023 roku - wraz z powołaniem gabinetu Tuska - Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji, a w latach 2008-2015 sekretarzem Rady Ministrów. Był też dyrektorem generalnym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów oraz wicedyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił też funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu. Przez dwie kadencje (w latach 2009-2017) był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Berek jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; jest też ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Knapińska została powołana na stanowisko sekretarza Rady Ministrów 13 grudnia 2023 r., natomiast 19 stycznia 2024 r. została prezesem RCL. W przeszłości była zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie przeszła przez wszystkie stopnie awansu zawodowego – od stanowiska legislatora do stanowiska dyrektora. Pracowała również w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie kierowała zespołem do spraw zamówień publicznych, biorąc udział w opracowaniu nowego Prawa zamówień publicznych. Była również wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Knapińska jest radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Jak podano na stronie RCL, jest „doświadczonym wykładowcą w zakresie prawa konstytucyjnego, zasad tworzenia prawa, rządowej procedury legislacyjnej, a także postępowania przed TK oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka na aplikacji legislacyjnej, aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, aplikacji radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej”.