Premier o doniesieniach „FT” ws. Orlenu za czasów PiS: Wszystko układa się w ponurą całość

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„Financial Times pisze o jednym z największych skandali w historii naszego kraju, a cały świat dowiaduje się o aferze Orlenu za czasów pana Obajtka. Straty państwa polskiego tylko w tej jednej sprawie to 1,6 mld zł” - powiedział przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Dodał, że to afera, która być może „przerosła polityków PiS”. Wypowiedź premiera jest pokłosiem ujawnienia przez brytyjski dziennik szczegółów operacji przeprowadzonej niegdyś przez Orlen. „Wszystko układa się w ponurą całość - kryptowaluty, brudne interesy na paliwach, a teraz konsekwentne weta i blokady ze strony prezydenta” - dodał szef rządu.

Donald Tusk, tradycyjnie – jak przed każdym posiedzeniem Rady Ministrów – wygłosił krótkie przemówienie. Premier rozpoczął od wspomnienia o artykule „Jak Polska straciła 230 mln dolarów, próbując kupić wenezuelską ropę za kryptowaluty”. Artykuł opublikował dzisiaj „Financial Times”. Wiodący brytyjski dziennik podał, że Polska straciła nawet 230 milionów dolarów, czyli ponad 865 milionów złotych, próbując kupić wenezuelską ropę w czasach, gdy Orlenem zarządzał polityk PiS Daniel Obajtek.

Okazuje się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji brudnego interesu z paliwem. Dziwni pośrednicy, przekazanie pieniędzy bez gwarancji uzyskania paliwa (...). Wszystko układa się w ponurą całość - kryptowaluty, brudne interesy na paliwach, a teraz konsekwentne weta i blokady ze strony prezydenta - powiedział premier Donald Tusk.

Szef rządu dodał, że teraz rozumie „nerwowe zachowania” urzędników prezydenta i polityków opozycji.

Dzisiaj łatwiej jest zrozumieć ich strach, bo wygląda na to, że w aferze Zondacrypto i tej paliwowej, możemy mieć do czynienia z siecią brudnych interesów, która ich przerosła - powiedział premier Tusk.

Będzie kolejny program CPN? Premier o aktualnych cenach paliw

Donald Tusk powiedział również, że rząd zrealizuje kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN natychmiast, jeżeli prezydent Karol Nawrocki podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier powiedział, że „nie ma zielonego pojęcia”, co wcześniej kazało prezydentowi zablokować „tak oczywiste rozwiązanie”.

Premier stwierdził że to nie Polacy odpowiadają za obecny kryzys paliwowy i wysokie ceny na stacjach, i to nie oni powinni za to wszystko płacić.

Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw. Zobaczymy na ile starczy środków, ale mam nadzieję, że tutaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że tę ustawę trzeba podpisać - dodał premier Tusk.

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