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Premier Donald Tusk dziś wieczorem wygłosi orędzie

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 31 października (16:34)

W sobotę o godzinie 20:00 premier Donald Tusk wygłosi orędzie – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

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Premier Donald Tusk dziś wieczorem wygłosi orędzie
Premier Donald Tusk/fot. Marcin Gadomski /PAP
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Czas: 10:25

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Do eskalacji napięcia doszło po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami Trybunału powierzono sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, wybranej przez obecny Sejm.

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Przed siedzibą TK pojawiły się demonstracje i policja.

 

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i wrócił do Polski. Udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Po opuszczeniu budynku ogłosił zwołanie pilnych konsultacji, argumentując, że doszło do poważnego naruszenia porządku konstytucyjnego.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Tusk Trybunał Konstytucyjny

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