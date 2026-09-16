Posłowie PiS zapowiadają złożenie apelu do premiera. Chodzi o sprawę posłanki Kurowskiej

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Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają złożenie w KPRM apelu w sprawie humanitarnego traktowania posłanki PiS Marii Kurowskiej, która nie chce opuścić budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ich zdaniem, posłance utrudnia się wykonywanie obowiązków oraz odmawia dostępu m.in. do jedzenia.

Od czwartku trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który - po ponownym rozpatrzeniu sprawy - utrzymał w mocy swoją decyzję z maja br. o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Od tego czasu przed siedzibą AWS organizowane są demonstracje przeciwników tej decyzji, uczestniczą w nich m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości. W budynku zaś przebywa posłanka PiS Maria Kurowska, która odmówiła jego opuszczenia. Teren uczelni jest zabezpieczony przez policję.

PiS: Zajęcie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości było bezprawne

W środę w Sejmie poseł PiS Bartłomiej Wróblewski powiedział na konferencji, że w ocenie Prawa i Sprawiedliwości „zajęcie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości było bezprawne”. Jego zdaniem niezależnie od tego „dochodzi do naruszenia prawa w postaci utrudniania poseł wykonywania obowiązków posła, zagwarantowanych w Konstytucji i w ustawie”. Dodał, że sprawa ta ma też „aspekt ludzki”.

Odmawianie jej (Kurowskiej) dostępu do jedzenia, do leków, do środków czystości jest po prostu niehumanitarne, jest pozbawione klasy. Oczekujemy od premiera Tuska i od rządu, że ta sytuacja szybko ulegnie zmianie – mówił Wróblewski.

Apel do premiera

W związku z sytuacją posłanka Agnieszka Górska (PiS) zapowiedziała złożenie w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów apelu do premiera „o niezwłoczne zajęcie się tym tematem”. Przede wszystkim bezprawnym zajęciem budynku AWS, ale również wyjaśnieniem sytuacji odwołania i powołania rektora tejże uczelni – mówiła Górska, dodając, że PiS apeluje też o humanitarne traktowanie przebywającej w budynku AWS posłanki Kurowskiej.

Co to jest AWS?

Głównym celem działalności AWS, powołanej w 2018 roku, jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. W czwartek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że obowiązki po odwołanym rektorze, wobec którego resort prowadził postępowanie administracyjne, przejął profesor tej uczelni, dr hab. Sławomir Cudak. W piątek rano Cudak stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie, do której nie został wpuszczony. Ostatecznie wszedł w asyście policji.

Minister Żurek, odnosząc się do sytuacji na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, oświadczył w piątek rano, że oczekuje od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora do 2028 r. W późniejszym komunikacie resort sprawiedliwości przekazał, że minister Żurek „zwrócił się do pełniącego obowiązki rektora-komendanta dr. hab. Sławomira Cudaka o współdziałanie z Senatem w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury powołania nowego rektora komendanta”.