Posłowie PiS zapowiadają złożenie apelu do premiera. Chodzi o sprawę posłanki Kurowskiej

Od czwartku trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który - po ponownym rozpatrzeniu sprawy - utrzymał w mocy swoją decyzję z maja br. o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Od tego czasu przed siedzibą AWS organizowane są demonstracje przeciwników tej decyzji, uczestniczą w nich m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości. W budynku zaś przebywa posłanka PiS Maria Kurowska, która odmówiła jego opuszczenia. Teren uczelni jest zabezpieczony przez policję.
PiS: Zajęcie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości było bezprawne
W środę w Sejmie poseł PiS Bartłomiej Wróblewski powiedział na konferencji, że w ocenie Prawa i Sprawiedliwości „zajęcie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości było bezprawne”. Jego zdaniem niezależnie od tego „dochodzi do naruszenia prawa w postaci utrudniania poseł wykonywania obowiązków posła, zagwarantowanych w Konstytucji i w ustawie”. Dodał, że sprawa ta ma też „aspekt ludzki”.
Odmawianie jej (Kurowskiej) dostępu do jedzenia, do leków, do środków czystości jest po prostu niehumanitarne, jest pozbawione klasy. Oczekujemy od premiera Tuska i od rządu, że ta sytuacja szybko ulegnie zmianie – mówił Wróblewski.
Apel do premiera
W związku z sytuacją posłanka Agnieszka Górska (PiS) zapowiedziała złożenie w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów apelu do premiera „o niezwłoczne zajęcie się tym tematem”. Przede wszystkim bezprawnym zajęciem budynku AWS, ale również wyjaśnieniem sytuacji odwołania i powołania rektora tejże uczelni – mówiła Górska, dodając, że PiS apeluje też o humanitarne traktowanie przebywającej w budynku AWS posłanki Kurowskiej.
Co to jest AWS?
Głównym celem działalności AWS, powołanej w 2018 roku, jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. W czwartek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że obowiązki po odwołanym rektorze, wobec którego resort prowadził postępowanie administracyjne, przejął profesor tej uczelni, dr hab. Sławomir Cudak. W piątek rano Cudak stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie, do której nie został wpuszczony. Ostatecznie wszedł w asyście policji.
Minister Żurek, odnosząc się do sytuacji na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, oświadczył w piątek rano, że oczekuje od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora do 2028 r. W późniejszym komunikacie resort sprawiedliwości przekazał, że minister Żurek „zwrócił się do pełniącego obowiązki rektora-komendanta dr. hab. Sławomira Cudaka o współdziałanie z Senatem w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury powołania nowego rektora komendanta”.