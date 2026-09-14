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Poseł Rozwoju Plus wyniósł dokumenty z ministerstwa. Jest zawiadomienie do prokuratury

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (18:46)

Gorąco wokół posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Ejchart złożyła zawiadomienie do prokuratury, zarzucając mu bezprawne wyniesienie dokumentów podczas interwencji poselskiej. Sprawa dotyczy akt związanych z odwołaniem rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł odpiera zarzuty i twierdzi, że działał zgodnie z prawem.

Poseł Rozwoju Plus wyniósł dokumenty z ministerstwa. Jest zawiadomienie do prokuratury
Na zdjęciu Anna Kwiecień, Janusz Cieszyński oraz Mateusz Morawiecki, fot. Adam Burakowski/East News /East News

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego z klubu Rozwój Plus. Według resortu podczas piątkowej interwencji poselskiej w siedzibie ministerstwa, Cieszyński miał wynieść dokumenty z akt postępowania dotyczącego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Wśród nich znalazły się m.in. zarządzenia, które poseł opublikował na platformie X.

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Wiceszefowa MS, Maria Ejchart, skierowała zawiadomienie do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Dodatkowo, dyrektor generalna Służby Więziennej zgłosiła osobne zawiadomienie, powołując się na ujawnienie przez posła chronionych danych funkcjonariuszy.

Minister Żurek: „To jawne bezprawie”

Szef resortu sprawiedliwości, Waldemar Żurek, nie kryje oburzenia. „Wynoszenie dokumentów z akt i uderzanie w bezpieczeństwo funkcjonariuszy to nie jest żadna interwencja poselska. To jawne bezprawie” – napisał minister na X. Dodał również, że parlamentarzyści powinni dawać przykład obywatelom, a nie stawiać się ponad prawem.

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W komunikacie resortu podkreślono, że uprawnienia kontrolne parlamentarzystów nie upoważniają do samowolnego zabierania ani rozpowszechniania dokumentów stanowiących część akt postępowania prowadzonego w ministerstwie.

Poseł Cieszyński odpiera zarzuty

Janusz Cieszyński nie pozostawił sprawy bez komentarza. Na platformie X zapewnił, że wszystkie dane funkcjonariuszy zostały zanonimizowane, a dokumenty, które wyniósł, były jedynie kopiami przekazanymi mu przez resort

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„Proszę poszukać u siebie zanim zlecicie przeszukanie” – napisał poseł, odnosząc się do zarzutów o brak oryginału dokumentu w MS. W odpowiedzi na wpis ministra Żurka dodał ironicznie: „Oddam za ksero, jeśli o to chodzi”.

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Spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Cała sytuacja ma związek z trwającym od ubiegłego tygodnia konfliktem wokół decyzji ministra Waldemara Żurka o odwołaniu rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dr. Michała Sopińskiego. Nowym szefem uczelni został dr hab. Sławomir Cudak, który w piątek – w asyście policji – wszedł do siedziby Akademii, po tym jak wcześniej nie został wpuszczony. 

Przed uczelnią od kilku dni trwają demonstracje przeciwników decyzji ministra, w których udział biorą także politycy PiS.

Możliwe konsekwencje prawne

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że działanie posła Cieszyńskiego może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 276 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat za niszczenie, usuwanie lub ukrywanie dokumentu, którym sprawca nie ma prawa rozporządzać.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Janusz Cieszyński
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