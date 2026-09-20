Ponad połowa Polaków negatywnie o premierze [SONDAŻ]

RMF24

Donald Tusk nie cieszy się sympatią większości Polaków - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Aż 54,3 proc. ankietowanych negatywnie ocenia jego działania jako szefa rządu. Zdecydowanie źle o premierze wypowiedziało się 30,7 proc. respondentów, a kolejne 23,6 proc. oceniło go „raczej źle”.

Pozytywne oceny? Tylko 37,4 proc. badanych

Choć premier Tusk może liczyć na wsparcie części społeczeństwa, pozytywną opinię o jego pracy wyraziło jedynie 37,4 proc. badanych. Wśród nich 12,2 proc. oceniło go „zdecydowanie dobrze”, a 25,2 proc. „raczej dobrze”.

Niezdecydowanych było 8,3 proc. respondentów.

Wyraźny podział polityczny

Sondaż wyraźnie pokazuje, że oceny premiera są silnie uzależnione od preferencji politycznych. Wśród zwolenników obozu rządzącego aż 85 proc. oceniło Donalda Tuska pozytywnie, z czego 40 proc. „zdecydowanie dobrze”. Negatywnie wypowiedziało się tylko 8 proc. tej grupy, a 7 proc. nie miało zdania.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja). Tutaj aż 80 proc. oceniło premiera źle – 52 proc. „zdecydowanie źle”, a 28 proc. „raczej źle”. Tylko 12 proc. wyborców opozycji przyznało Tuskowi ocenę „raczej dobrze”, a 8 proc. nie określiło swojego stanowiska.

Konfederacja i niezdecydowani również krytyczni

Wśród wyborców Konfederacji 67 proc. wystawiło premierowi negatywną opinię, z czego połowa wybrała odpowiedź „zdecydowanie źle”. Zadowolenie z rządów Tuska wyraziło 18 proc. tej grupy, a 15 proc. nie miało zdania.

Krytyczne nastroje panują także wśród wyborców niezdecydowanych i pozostałych – aż 66 proc. z nich oceniło premiera negatywnie, z czego 32 proc. „zdecydowanie źle”. Pozytywnie wypowiedziało się 23 proc., a 11 proc. nie miało zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4–6 września 2026 roku przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Ankietę zrealizowano metodą mix-mode (CAWI/CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.