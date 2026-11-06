Pomoc w aborcji, limity zarobków lekarzy, nowy próg podatkowy. Senat zdecydował

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Senat przyjął dziś bez poprawek tzw. ustawę praworządnościową mającą uporządkować status sędziów „nieprawidłowo powołanych” w latach 2018-2026. Senat jest także za nowelizacją Kodeksu karnego dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji, a także za ustawą ws. limitu zarobków i czasu pracy lekarzy. Bez poprawek Senat przyjął również ustawę wprowadzającą nowy próg podatkowy i nową stawkę w PIT.

Dekryminalizacja pomocy w aborcji

Senat poparł dziś nowelizację Kodeksu karnego zakładającą dekryminalizację pomocy w aborcji. Zmiana przewiduje zniesienie odpowiedzialności karnej za udzielanie pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie do tego.

Senatorowie poparli nowelizację bez wniesienia do niej poprawek. Za było 56 senatorów, 34 przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Senat za ustawą ws. limitu zarobków i czasu pracy lekarzy z poprawkami

Senat opowiedział się także za ustawą ws. limitu zarobków i czasu pracy lekarzy z poprawkami. Dotyczą one usunięcia w całości zapisów ws. zakazu pracy na NFZ dla lekarzy poświadczających nieprawdę. Za nowelizacją opowiedziało się 61 senatorów, przeciw było 32, od głosu wstrzymało się dwóch senatorów.

Ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków, którego łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów oraz maksymalną stawkę za godzinę - to jedna dwudziesta minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli ok. 240 zł. Miesięczne wynagrodzenie - przy dwóch etatach - nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto, czyli ok. 76 900 zł.

Ponadto ustawa m.in. poszerza możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Poprawki, za którymi opowiedział się Senat, dotyczą m.in. minimalnego wymiaru zatrudnienia. Senatorowie przyjęli, że ma to być nie nie pół, lecz jedna czwarta etatu. Ponadto większość głosów uzyskała poprawka usuwająca w całości zapisy ws. zakazu pracy na NFZ dla lekarzy poświadczających nieprawdę.

Senat przyjął bez poprawek tzw. ustawę praworządnościową

Celem tej ustawy, jak wskazuje resort sprawiedliwości, jest uporządkowanie statusu sędziów powołanych w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa z lat 2018-2026.Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 63 senatorów, przeciw było 32, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat nie poparł wniosku grupy senatorów PiS o odrzucenie ustawy. Trafi ona teraz na biurko prezydenta.

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Jednym z głównych założeń rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dwóch poprzednich kadencji - podjętych od 2018 r. do maja 2026 r. - i zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Senat za ustawą o wydłużeniu działania sieci szpitali do 2029 roku

Senat opowiedział się również za nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wydłuża ona funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali, do końca czerwca 2029 roku. Za przyjęciem ustawy bez poprawek zagłosowało 64 senatorów, 32 było przeciw.

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