„Polskie Stronnictwo Alkoholowe”, „Lobbyści przed ludźmi”. PSL i Czarzasty w ogniu krytyki

RMF24

Sejm nie będzie dziś głosował nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Taką decyzję podjął marszałek Włodzimierz Czarzasty po wniosku Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta decyzje wywołała zdecydowaną reakcję członków rządu, posłów Lewicy i Partii Razem, a także Jana Śpiewaka. „Polskie Stronnictwo Alkoholowe pokazało swoje prawdziwe oblicze. Wstyd, panie wicepremierze!” – napisała posłanka Lewicy Joanna Wicha.

„Szkoda, że oprócz ważnego i potrzebnego SAFE dla armii wybrał Pan też SAFE dla lobby winiarskiego” – dodała posłanka zwracając się do szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Minister funduszy i polityki regionalnej stwierdziła, że to, co wydarzyło się w Sejmie jest nie do obrony. „I znowu lobbyści przed ludźmi. Marszałek Sejmu zdjął dziś nagle z głosowania, na wniosek PSL, uzgodnioną ponad podziałami ustawę zakazującą reklamę alkoholu” – napisała na platformie X.

Marcelina Zawisza z Partii Razem i komisji zdrowia zaznaczyła, że wczoraj posłowie do późna pracowali nad poprawkami do projektu, po to, by dzisiaj głosować nad całym projektem. „To jest skandal, że ta ustawa spadła. Mówimy o bezpieczeństwie Polek i Polaków. A dlaczego spadła? Bo PSL tak chciał” – skomentowała.

Podobnych słów używa aktywista Jan Śpiewak, który walczy z reklamą alkoholu m.in. w mediach społecznościowych. „Skandaliczna decyzja Włodzimierza Czarzastego: na wniosek Polskiego Stronnictwa Lobbingowego marszałek zdjął w ostatniej chwili z porządku obrad ustawę regulującą branżę alkoholową. Dlaczego?!! Czekamy na natychmiastowe wyjaśnienie ze strony Lewicy i PSL-u” – zaznaczył.

Wczoraj komisja przyjęła poprawki

Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. od 22.00 do 6.00. Z zakazu wyłączone będą m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Regulacje przewidują również m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie będzie grozić grzywna od 30 tys. zł do 1 mln zł lub kara ograniczenia wolności.

We wtorek podczas drugiego czytania projektu posłowie zgłosili do niego 37 poprawek oraz wniosek o odrzucenie projektu. W czwartek Komisja Zdrowia poparła 5 poprawek i rekomenduje Sejmowi ich przyjęcie. Poparte poprawki zgłosiła Polska 2050 i Lewica.

Jeden z wniosków Polski 2050 polega na dodaniu przepisów przejściowych, które mają na celu złagodzenie skutków nagłej zmiany prawa dla podmiotów gospodarczych działających w branży hazardowej, gdzie popularnym sposobem na prowadzenie dozwolonej dotychczas reklamy i promocji napojów alkoholowych jest w szczególności urządzanie loterii promocyjnych. Poprawka przewiduje m.in. zachowanie ważności zezwoleń na urządzanie gier (tj. gra bingo fantowe, loteria fantowa, loteria promocyjna, loteria audiotekstowa), wykorzystywanych do prowadzenia reklamy lub promocji napojów alkoholowych, jeżeli zostały one wydane przed dniem wejścia w życie ustawy. Umożliwi to dokończenie przedsięwzięć. Nowe zezwolenia na tego typu przedsięwzięcia nie będą mogły być wydawane po wejściu w życie ustawy.

Zgodnie z drugą poprawką Polski 2050 przedsiębiorcy będą mieli czas na wprowadzenie zmian w etykietach na napojach alkoholowych i przygotowanie nowych opakowań. Przepisy wykonawcze w tym zakresie weszłyby w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, natomiast obowiązek stosowania ostrzeżeń zdrowotnych po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Trzy poparte przez komisje poprawki Lewicy mają charakter porządkujący i legislacyjny.

Pozostałe poprawki zostały zaopiniowane negatywnie. Komisja opowiedziała się też za odrzuceniem wniosku Konfederacji Wolność i Niepodległość o odrzucenie projektu w całości.

Wyższa opłata za sprzedaż alkoholu

Procedowany w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowała Lewica. Był on rozpatrywany łącznie razem z projektem Polski 2050. Komisja Zdrowia jako wiodący wybrała projekt Lewicy.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami pracownik, który sprzedaje alkohol, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego, będzie mieć obowiązek sprawdzenia jego wieku. Dotychczas miał zgodnie z prawem jedynie taką możliwość.

Na opakowaniach napojów alkoholowych mają być też widoczne ostrzeżenia: o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, o zakazie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu i o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez osoby do lat 18.

Podniesiona zostanie też opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dla alkoholi do 18 proc. z 525 zł do 1050 zł, a dla alkoholu powyżej 18 proc. z 2100 zł do 4200 zł.

Uregulowane mają być również kwestie opakowań napojów alkoholowych. Opakowania o ilości nominalnej napoju alkoholowego nieprzekraczającej 300 ml będą wykonane wyłącznie ze szkła lub metalu. Obecnie kwestia ta jest zawarta w rozporządzeniu.