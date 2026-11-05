Polska ponownie bez relokacji migrantów. Jutro Bruksela ogłasza decyzję

RMF24

Jutro zostanie ogłoszona decyzja o ponownym zwolnieniu Polski z obowiązku przyjmowania migrantów czy płacenia za ich nieprzyjęcie. Komisja Europejska poinformowała, że w piątek przedstawi raport na temat sytuacji migracyjnej w państwach UE, który jest podstawą do określenia, które kraje powinny zostać objęte mechanizmem obowiązkowej solidarności. Zwolnienie Polski ma obowiązywać przez kolejny rok, do końca 2027 roku.

Dziennikarka RMF FM jako pierwsza informowała, że wstępna decyzja w tej sprawie już zapadła. Polska nie będzie musiała uczestniczyć w relokacji migrantów, wpłacać około 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę ani zapewniać innych form wsparcia w ramach puli solidarnościowej.

Bruksela wzięła pod uwagę przede wszystkim utrzymującą się presję migracyjną na wschodniej granicy z Białorusią oraz dużą liczbę uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w Polsce.

Chodzi o mechanizm będący częścią unijnego paktu migracyjnego, stosowanego w całej Unii od czerwca tego roku. Zobowiązuje on państwa członkowskie do wspierania krajów znajdujących się pod presją migracyjną.

Polska została już zwolniona z tych zobowiązań na 2026 rok. W ubiegłorocznym raporcie Komisja Europejska uznała nasz kraj zarówno za zagrożony zwiększoną presją migracyjną, jak i znajdujący się w trudnej sytuacji migracyjnej. Także wówczas chodziło o sytuację instrumentalizacji migrantów na granicy z Białorusią i obecność prawie miliona uchodźców z Ukrainy.

Od zeszłego roku niewiele się zmieniło. Uchodźcy z Ukrainy nadal są w Polsce, napięcia na granicy z Białorusią się utrzymują, a metodologia oceny również pozostała bez zmian – usłyszała dziennikarka RMF FM od unijnego rozmówcy.

Komisja Europejska kilkakrotnie przesuwała termin publikacji raportu.

Zwolnienie Polski będzie miało charakter czasowy. Komisja co roku ponownie ocenia sytuację migracyjną państw członkowskich. Oznacza to, że za rok ponownie rozstrzygnie, czy Polska nadal powinna korzystać z tego wyjątku.