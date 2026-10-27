Polska i Wielka Brytania podpisały Plan Współpracy Obronnej

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Polska i Wielka Brytania podpisały trzyletni Plan Współpracy Obronnej. O porozumieniu poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Wesem Streetingiem. „Putin nas testuje, sprawdza naszą determinację. To jest bardzo ważny moment” - podkreślił Streeting.

Trzyletni plan współpracy obronnej

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o podpisaniu trzyletniego Planu Współpracy Obronnej między Polską a Wielką Brytanią. Szef MON zaznaczył, że dokument jest efektem polsko-brytyjskiego traktatu podpisanego w maju.

Porozumienie ma obejmować wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa, ćwiczenia wojskowe oraz rozwój zdolności obronnych obu państw. Ten Plan Współpracy pokazuje nasze wspólne zaangażowanie, wspólne ćwiczenia, rozwój zdolności obronnych - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier podkreślił również znaczenie relacji polsko-brytyjskich i zaznaczył, że sojusz obu państw nigdy nie był silniejszy.

Ukraina i relacje ze Stanami Zjednoczonymi

Jak przekazał szef MON, pierwszym tematem rozmów z brytyjskim ministrem obrony było wsparcie Polski i Wielkiej Brytanii dla Ukrainy.

Spotkanie dotyczyło również relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz znaczenia współpracy transatlantyckiej w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że podczas rozmowy w cztery oczy brytyjski minister przedstawił ważne przesłanie dotyczące wspólnego podejścia obu państw do sojuszu z USA.

Pan sekretarz podczas spotkania w cztery oczy zaproponował bardzo ważne przesłanie - w obliczu różnych formatów, naszych żelaznych sojuszy mamy podobne patrzenie na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Polska i Wielka Brytania są za umacnianiem tego sojuszu i za budowaniem własnych zdolności. Za większą niezależnością Europy, ale nie niezależnością od Stanów Zjednoczonych. Niezależnością od tych, którzy mogą Europie zagrażać - zaznaczył szef MON.

Wes Streeting, Władysław Kosiniak-Kamysz, fot. Albert Zawada / PAP

„Putin nas testuje”

W kontekście agresywnej polityki Rosji, Streeting podkreślił wspólną, polsko-brytyjską, ocenę bieżących zagrożeń oraz determinację, by w walce z tyranią wygrała wolność. Zwrócił uwagę, że Polska, jak i inne kraje NATO, muszą m.in. przeciwdziałać naruszeniom przestrzeni powietrznej przez nieprzyjazne drony.

Putin nas testuje, Putin sprawdza naszą determinację, to jest bardzo ważny moment, ponieważ jasno pokazuje, w jednoznaczny sposób, władzom na Kremlu, że stoimy razem w obliczu tego zagrożenia - powiedział Streeting.

Zapewnił również o wsparciu Ukrainy w jej walce o wolność i demokrację.

W kontekście spotkania w Warszawie, brytyjski minister podkreślił też znaczenie m.in. wzmocnienia wspólnych zdolności, usprawnienie możliwości produkcyjnych oraz pogłębienie sojuszu.

Wiem, że to przesłanie jest bardzo jasne dla wszystkich Polaków, ponieważ jest to przesłanie od pana premiera, ale również obywatele w Zjednoczonym Królestwie muszą wiedzieć, że musimy być przygotowani na taki scenariusz, w którym NATO i państwa członkowskie NATO będą w stanie wojny z Federacją Rosyjską. My nie mamy ochoty na wszczęcie takich działań wojennych, bo NATO jest sojuszem obronnym - podkreślił brytyjski minister.



Dodał, że możemy oddalić rosyjskie zagrożenie dzięki zdolnościom odstraszania.

„Nie ma alternatywy dla współpracy transatlantyckiej”

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Wielka Brytania opowiadają się za wzmacnianiem własnych zdolności obronnych Europy. Zaznaczył jednocześnie, że zwiększanie europejskiej niezależności nie powinno oznaczać osłabiania więzi ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak wskazał, kluczowe jest budowanie zdolności do samodzielnego reagowania na zagrożenia, przy jednoczesnym utrzymaniu silnego sojuszu transatlantyckiego.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nie ma alternatywy dla współpracy transatlantyckiej, a każde inne rozwiązanie jest „po prostu gorsze”.

Polska chce zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską

Szef MON zapowiedział również, że Polska będzie zabiegać o umożliwienie Wielkiej Brytanii korzystania z unijnego programu na rzecz budowy bezpieczeństwa.

Warszawa chce ponadto wspierać zbliżenie Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską. Deklaracja ta wpisuje się w szersze działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa Europy oraz rozwijania współpracy między państwami europejskimi.

Podpisanie trzyletniego Planu Współpracy Obronnej ma stanowić kolejny etap rozwoju relacji polsko-brytyjskich. Wśród najważniejszych obszarów współpracy znalazły się wspólne ćwiczenia, rozwój zdolności obronnych, wsparcie dla Ukrainy oraz umacnianie więzi transatlantyckich.