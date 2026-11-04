Polscy biskupi chcą mediować. „Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących”

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Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zadeklarowała gotowość do zainicjowania i wsparcia mediacji między stronami politycznego sporu. Biskupi zaapelowali o nieeskalowanie konfliktu, konstruktywny dialog oraz pokojowe rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie (fot. Albert Zawada)

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie (fot. Albert Zawada) / PAP

Członkowie Rady Stałej Biskupów obradowali w środę w Warszawie. Jak przekazał po spotkaniu rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak, posiedzenie zwołano ze względu na aktualną sytuację w kraju.

Biskupi bardzo wnikliwie przeanalizowali wszystkie informacje, które spływają przez media o tym, co dzieje się w tej chwili w Polsce – powiedział ks. Gęsiak. Dyskutowali na temat różnych perspektyw, które mogą prowadzić w dalszych miesiącach do rozwoju tego kryzysu, bo zdecydowanie mamy poważny kryzys - dodał.

Po obradach opublikowano stanowisko Rady Stałej Biskupów.

Deklaracja gotowości do mediacji

Biskupi wezwali do nieeskalowania konfliktu, podjęcia konstruktywnego dialogu, pokojowego rozwiązywania trudności oraz porzucenia uprzedzeń i działań siłowych.

Rzecznik KEP zaznaczył, że hierarchowie są gotowi pomóc w uruchomieniu i późniejszym prowadzeniu procesu mediacyjnego – jeśli strony sporu wyrażą taką wolę.

Biskupi są gotowi, by w takiej mediacji uczestniczyć, taką mediację zainicjować, a później także ten proces mediacyjny, jeśli oczywiście byłby rozpoczęty, w jakiś sposób kontynuować – podkreślił ks. Gęsiak.

Dodał, że biskupi opowiadają się za „rozbrojeniem języka”, odrzuceniem przemocy, nienawiści i agresji.

Modlitwa, post i pokuta

Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro wspólne naszego społeczeństwa była dla nich najważniejszą powinnością. Czyńmy to w tych dniach słowami suplikacji, hymnu „Boże, coś Polskę” i „Modlitwy za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi – czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej KEP.

W stanowisku opublikowanym na stronie KEP członkowie Rady Stałej Biskupów zwrócili się do wiernych o modlitwę w intencji pokoju społecznego, narodowego porozumienia i pojednania.

Zaapelowali również, by najbliższy wtorek, 10 listopada, był dniem postu i pokuty w tej intencji. Hierarchowie przypomnieli, że zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości powinno skłaniać do refleksji nad wartością wolnej i niepodległej ojczyzny.

„Niestety, jesteśmy świadkami narastających od lat głębokich podziałów społecznych i politycznych, które przekształcają się w nienawiść i agresję” – napisano w stanowisku.

„Zamach na konstytucyjny organ RP” i napaść na prezydenta. Bogucki zawiadamia prokuraturę Zbigniew Bogucki zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta RP złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze zwołanym we wtorek „wydarzeniem” w Trybunale Konstytucyjnym. Drugie zawiadomienie ma dotyczyć możliwości popełnienia…

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Apel biskupów pojawił się w czasie narastającego napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Anna Korwin-Piotrowska została wskazana jako kierująca Trybunałem i wydała zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Prezydent Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. W wydanym oświadczeniu ocenił, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i „siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Interwencji broni premier Donald Tusk, a sytuacja w Trybunale była przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz nadzwyczajnego zgromadzenia sędziów Sądu Najwyższego.