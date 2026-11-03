Połowa polskich placówek dyplomatycznych bez ambasadorów. Co planuje rząd?

RMF24

W ponad połowie polskich placówek dyplomatycznych Polska nie ma w tej chwili ambasadorów. Wczoraj ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski zwrócił się o skrócenie misji dyplomatycznej. Jego misja zakończy się w tym miesiącu. Wcześniej rezygnację ze stanowisk złożyli dotychczasowi ambasadorzy w Chinach i Rumunii: Jakub Kumoch i Paweł Soloch. Jaki pomysł na uzupełnienie tych placówek mają rządzący?

Jak informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, z pewnością w Chinach czy Rumunii placówkami pokierują chargé d’affaires - formalnie pełnoprawni przedstawiciele, ale o niższej randze protokolarnej. Tak dzieje się w ponad 50 krajach po tym, jak w 2024 roku Radosław Sikorski najpierw odwołał ponad 50 ambasadorów, a potem powołał ich następców, których nie zaakceptował najpierw prezydent Andrzej Duda, a teraz Karol Nawrocki.

Kolejny ambasador RP składa rezygnację Paweł Soloch złożył rezygnację z funkcji ambasadora RP w Rumunii. Oznajmił, że w związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzi możliwości pełnienia funkcji.

„To nie jest rola prezydenta, zmuszanie ambasadorów do rezygnacji”

Jednocześnie szef MSZ twierdzi, że to sam prezydent namawiał ambasadorów w ostatnich dniach do dymisji. W sprawie ambasadorów muszę skorygować swoją wcześniejszą wypowiedź, bo myślałem, że to personel pana prezydenta nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk, do porzucenia swojej misji. Okazało się, że robił to osobiście prezydent. To nie jest rola prezydenta, zmuszanie polskich ambasadorów do rezygnacji – mówił wczoraj Radosław Sikorski.

Dopytywany, skąd ma informacje na ten temat, Sikorski odparł: „mamy tę wiedzę w MSZ”. Te słowa dotyczyły ambasadorów Kumocha i Solocha. Padły jeszcze przed informacją o rezygnacji Szczerskiego.

Polski minister spraw zagranicznych publicznie kłamie i obarcza swoją nieudolnością i nieudolnością swoich kolegów z rządu prezydenta RP – z przekąsem skomentował wypowiedź Sikorskiego szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz.

„Okazało się, że robił to osobiście prezydent”. Sikorski skorygował swą wypowiedź Wicepremier Radosław Sikorski powiedział w poniedziałek, że to prezydent Karol Nawrocki osobiście nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk. „To nie jest rola prezydenta” - zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Ambasadorowie RP w Chinach i…

Trzeci ambasador rezygnuje

Już po tych słowach pojawiła się informacja, że o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ zwrócił się do szefa MSZ ambasador Krzysztof Szczerski. „Minister Sikorski przychylił się do tej prośby. Ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu” - poinformował w poniedziałek na X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

„Kolejny Ambasador RP rezygnuje. Tym razem jest to prof. K. Szczerski - Stały Przedstawiciel RP przy ONZ. Po ambasadorach RP w Chinach i Rumunii to już trzeci wysokiej rangi dyplomata, który nie chce firmować bezprawia Rządu Donalda Tuska swoją osobą. Kontekst oczywisty” - napisał w komentarzu Przydacz.

Kolejny ambasador rezygnuje z funkcji Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się o skrócenie misji dyplomatycznej przy ONZ - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. Radosław Sikorski przychylił się do tej prośby. Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Jakub Kumoch i Paweł Soloch oznajmili, że ich decyzja to reakcja na sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego.

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.