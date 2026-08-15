Polacy wypowiedzieli się o przyszłości Tuska. Zgoda ponad podziałami politycznymi

RMF24

72,9 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk pozostanie na stanowisku premiera do końca obecnej kadencji Sejmu – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest zaledwie 13 proc. badanych.

Polacy zgodnie o przyszłości Tuska

Do najbliższych wyborów parlamentarnych zostało niewiele ponad rok. Czy do końca obecnej kadencji Sejmu Donald Tusk pozostanie na stanowisku premiera? Takie pytanie usłyszeli respondenci w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Okazuje się, że Polacy są w tej sprawie dość zgodni.

Łącznie 72,9 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie postawione w badaniu, przy czym 27,9 proc. wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 45 proc. – „raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest łącznie 13 proc. respondentów. 8 proc. uważa, że Donald Tusk raczej nie pozostanie na stanowisku premiera, a 5 proc. wybrało opcję „zdecydowanie nie”.

Zdania nie miało 14,1 proc. badanych.

Zgodni są zarówno zwolennicy koalicji rządzącej, jak i opozycji

Jak się okazuje, bez względu na preferencje polityczne, dominujące jest przekonanie, że Tusk pozostanie na stanowisku. Najsilniejsze jest ono wśród wyborców koalicji rządzącej – łącznie 88 proc. (z czego 41 proc. „zdecydowanie tak”, a 47 proc. „raczej tak”). Zaledwie 1 proc. spośród zwolenników obecnej władzy ma odmienne zdanie.

Z kolei wśród wyborców szeroko pojętej opozycji – czyli PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, a także Partii Razem – również większość badanych uważa, że premier pozostanie na stanowisku do końca kadencji Sejmu. To łącznie 67 proc. respondentów z tej grupy, z czego 27 proc. wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 40 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest 20 proc. zwolenników opozycji, a 13 proc. nie ma zdania.