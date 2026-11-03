Polacy nie wierzą w koalicję Tuska. Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

RMF24

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Nowy sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzony na zlecenie "Super Expressu" nie pozostawia złudzeń – obóz rządzący pod przewodnictwem Donalda Tuska mierzy się z rosnącym sceptycyzmem społecznym. Wyniki badania pokazują, że aż 47 procent Polaków nie wierzy w utrzymanie się obecnej koalicji u władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Jedynie 30 procent respondentów wyraziło przekonanie o możliwej reelekcji, a aż 23 procent przyznało, że nie jest w stanie przewidzieć rezultatów przyszłych wyborów.

Eksperci zwracają uwagę na serię wyzwań, z którymi zmaga się obecny gabinet. Dr Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego, podkreśla w rozmowie z „Super Expressie” narastające trudności gospodarcze, kryzys w służbie zdrowia oraz napięcia wewnątrz koalicji.

Przekonanie, że prawica ma szansę na przejęcie władzy, wynika z poczucia słabości obecnego rządu oraz faktu, że prawica faktycznie rośnie w siłę – komentuje ekspert.

Nie bez znaczenia są także częste spięcia między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim, który blokuje kluczowe inicjatywy legislacyjne. Brak porozumienia na linii rząd-prezydent skutecznie spowalnia realizację programu wyborczego, co w oczywisty sposób przekłada się na spadek zaufania społecznego.

Do najczęściej wskazywanych problemów należą rosnące koszty życia, podwyżki cen energii oraz niepewność związana z kondycją budżetu państwa. To właśnie te czynniki, zdaniem ekspertów, stanowią dziś największe zagrożenie dla przyszłości obecnej koalicji.