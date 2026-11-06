„Podpisałem sześć wezwań do zapłaty”. Żurek o działaniach wobec neosędziów

RMF24

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Rządzący chcą odzyskać pieniądze, które Skarb Państwa wydał na odszkodowania za wyroki tzw. neosędziów zasiadających w Sądzie Najwyższym. „Podpisałem sześć pierwszych wezwań do zapłaty. Pięć pism jest kierowanych do kilku osób, które razem sądziły. Jedna sprawa jest indywidualna” - powiedział na konferencji minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Podpisane dziś przez ministra wezwania opiewają łącznie na ponad 690 tys. złotych.

Jak mówił na konferencji Waldemar Żurek, kwota odszkodowań wypłaconych do tej pory przez Skarb Państwa za działania tzw. neosędziów w Sądzie Najwyższym to 6,5 mln złotych.

Każdego dnia tzw. sędziowie w Sądzie Najwyższym wychodzą, ubierają togi i generują odszkodowanie, które wszyscy musimy za nich płacić - podkreślał szef resortu sprawiedliwości. Mamy sytuację patową, państwo wypłaca sowite wynagrodzenia, a te osoby generują odszkodowania - dodał.

Wkrótce więcej na ten temat.