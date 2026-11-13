PiS z historycznym spadkiem poparcia. Najnowsze sondaże

RMF24

Koalicja Obywatelska umacnia pozycję lidera, Prawo i Sprawiedliwość notuje najniższe poparcie w historii – tak prezentują się wyniki najnowszych sondaży przed wyborami do Sejmu. Sprawdzamy, jak wygląda aktualny układ sił i kto może decydować o przyszłej większości parlamentarnej.

KO wyraźnie na czele, PiS z rekordowo niskim poparciem

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonym w dniach 6–9 listopada 2026 roku, Koalicja Obywatelska zdobyła 30 proc. poparcia – to wzrost o 2,8 punktu procentowego w porównaniu z początkiem miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wynik 15,5 proc., co oznacza spadek o 2,7 punktu procentowego i najniższy poziom poparcia w historii tego ugrupowania.

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 14 proc. (wzrost o 0,7 p.p.), a tuż za nią Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,1 proc. (spadek o 2,5 p.p.). Lewica uzyskała 6,8 proc. (spadek o 0,3 p.p.), a Rozwój Plus – 6,1 proc. (wzrost o 0,9 p.p.). Pod progiem wyborczym znalazły się PSL (4,5 proc.), Partia Razem (3,1 proc.) i Polska 2050 (0,8 proc.). Odsetek niezdecydowanych wyniósł 10,1 proc.

Mandaty pod lupą: kto zbuduje większość?

Wirtualna Polska, korzystając z metody prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeliczyła wyniki na mandaty. W 460-osobowym Sejmie Koalicja Obywatelska wprowadziłaby 194 posłów, PiS – 90, Konfederacja – 80, Konfederacja Korony Polskiej – 45, Lewica – 28, a Rozwój Plus – 23. KO i Lewica razem miałyby 222 mandaty, czyli o 9 mniej niż potrzeba do samodzielnej większości. Kluczową rolę w nowym Sejmie mógłby więc odegrać Rozwój Plus, który z 23 mandatami może przechylić szalę zarówno na stronę KO i Lewicy, jak i prawicy.

Sondaż Pollster: KO jeszcze mocniejsza, Rozwój Plus traci

Podobny obraz wyłania się z badania Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, przeprowadzonego 9 i 10 listopada. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 34,06 proc. respondentów (wzrost o 0,62 p.p.), a na PiS – 22,09 proc. (spadek o 0,26 p.p.). Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskała 13,15 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 8,52 proc., a Nowa Lewica – 7,01 proc. Największy spadek zanotował Rozwój Plus – 4,42 proc. (spadek o 0,77 p.p.), co plasuje to ugrupowanie poniżej progu wyborczego.

Badania przeprowadzono na reprezentatywnych próbach dorosłych Polaków. Sondaż IBRiS dla WP objął 1000 osób, a Pollster dla „Super Expressu” – 1052 osoby.