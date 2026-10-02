PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki

RMF24

„Składamy dzisiaj wniosek o wotum nieufności wobec pana Andrzeja Domańskiego, ministra finansów i gospodarki. Wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje ws. gospodarki zaplanowane na przyszły rok” - powiedział poseł PiS Przemysław Czarnek, występując na konferencji razem z Danielem Obajtkiem, byłym prezesem PKN Orlen, przed budynkiem Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy”.

Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera w przypadku ewentualnej wygranej partii w przyszłorocznych wyborach, były minister edukacji i nauki, oraz Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen, europoseł, który w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku kandydował z list PiS, pojawili się dziś w Puławach. Ogłosili, że składają wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Ma to związek m.in. z ostateczną wersją projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, którą rząd przyjął 29 września. Politycy PiS mówili też o kryzysie w rolnictwie.

Rząd przyjął budżet na 2027 rok. „Tak” dla podniesienia pierwszego progu podatkowego Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański po posiedzeniu rządu.

PiS: Domański do dymisji

Zaplanowany na przyszły rok rekordowy deficyt budżetowy na poziomie 282,06 miliarda złotych daje sumę ponad biliona złotych zadłużenia tylko w ciągu tych trzech lat rządu Donalda Tuska i właśnie pana Domańskiego - powiedział Przemysław Czarnek.