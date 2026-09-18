„PiS sam się zakiwał”. Kaczyński rozżalony, Horała mu odpowiada

RMF24

Wybór Marcina Horały (Rozwój Plus) na wicemarszałka Sejmu to dowód, że politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego są bliżej koalicji rządzącej niż PiS - ocenił Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS odpowiedział Horała: „PiS się trochę sam zakiwał, nie popierając tego wniosku”.

Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak i Marcin Horała. Zdjęcie z listopada 2025 roku, sprzed odejścia z PiS środowiska Mateusza Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak i Marcin Horała. Zdjęcie z listopada 2025 roku, sprzed odejścia z PiS środowiska Mateusza Morawieckiego. / PAP

Zgłoszony przez klub parlamentarny Rozwój Plus Marcin Horała został w piątek wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 254 posłów. Kandydaturę polityka Rozwoju Plus poparł nie tylko jego klub, ale też większość posłów rządzącej koalicji.

Ten wybór oznaczał porażkę Prawa i Sprawiedliwości. Na drugiego zgłoszonego kandydata - Marcina Ociepę z PiS - zagłosowało 167 posłów.

„Panu Morawieckiemu jest chyba bliżej do obecnego rządu”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas późniejszej konferencji w Sejmie, przekazał, że jego klub odbył tego dnia posiedzenie w trakcie którego „zapadały ważne decyzje”.

Jedną z nich była ta odnosząca się do wyboru wicemarszałka. Decyzja, która była dla nas nie tyle może zaskoczeniem, co takim ostatecznym potwierdzeniem faktu, że dzisiaj panu Mateuszowi Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia, niż było do nas – powiedział Kaczyński.

Jednocześnie dodał, że to nie jest „sprawa jakiejś szczególnie wielkiej wagi”, ale - jak podkreślił - Marcin Ociepa to człowiek „wyjątkowo wartościowy” i PiS w dalszym ciągu będzie na niego stawiać.

My będziemy szli w dalszym ciągu swoją drogą. Będziemy się starali o to, żeby powstały szerokie możliwe sojusze, bo dzisiaj prawica ma wszelkie szanse, żeby wygrać wybory, ale powinna się dla tego celu dużo bardziej niż obecnie zintegrować - powiedział Kaczyński. Jego zdaniem, żeby do tego doszło, należy zrezygnować z „działań zmierzających do niszczenia innych części prawicy, które mieszczą się w podstawowym zbiorze zasad, które regulują dzisiaj politykę polską i politykę europejską”.

Czy Kaczyński został zdradzony?

Jak zaznaczył, do tych zasad „należało też to, że prawo do wicemarszałków mają kluby powstałe z wyborów”.

Myśmy powstali z wyborów, a nie ten nowy klub (Rozwój Plus – przyp. red.), a po drugie jest też hierarchia związana z wielkością klubów, a my jesteśmy klubem prawie trzy razy większym niż tamci (Rozwój Plus), w tym momencie konkurenci - stwierdził prezes PiS. Jego zdaniem ta sprawa „też została podeptana”.

Kaczyński został też zapytany, czy ma poczucie, że został zdradzony przez lidera Rozwoju Plus, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityka to specyficzna dziedzina. Jeżeli ja bym był bardzo sentymentalny, to bym się pewnie czymś innym zajął, nawet miałem czym - stwierdził prezes PiS.

Podchodzę do tego z pewnym zasmuceniem, ale nie takim, który by doprowadził do kryzysu psychicznego. Sądzę, że premier Morawiecki też tak do tego podchodzi - mówił Kaczyński.

Dopytywany, czy mógłby przyjąć lidera Rozwoju Plus z powrotem w szeregi PiS, odpowiedział, że - według jego wiedzy - jeden z polityków Rozwoju Plus „powiedział, że mosty zostały spalone”.

Ten polityk jednocześnie wyraził zdanie, że dobrze by było jednak się z tego wycofać, ale mosty są spalone. Nie my je palimy, tyle mogę powiedzieć - dodał.

Nagły powrót do PiS, wcześniej odszedł do Morawieckiego. Kaczyński ogłasza „Wydaje mi się, że ta decyzja będzie zachętą także dla innych” - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, komentując powrót do partii posła klubu parlamentarnego Rozwój Plus - Sławomira Skwarka. Frakcji tej przewodzi były…

Horała odpowiada Kaczyńskiemu

Z kolei Marcin Horała podczas własnej konferencji prasowej, zorganizowanej w podobnym czasie co konferencja PiS, podkreślił, że według jego klubu PiS powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Przypomniał, że już na początku września Rozwój Plus miało przygotowany projekt uchwały o rozszerzeniu składu Prezydium Sejmu, tak aby - jak wyjaśnił - i PiS, i Rozwój Plus mogli mieć swoich wicemarszałków.

Niestety, PiS się trochę sam zakiwał, nie popierając tego wniosku. (...) Szkoda, bo Marcin Ociepa już mógłby być wicemarszałkiem - powiedział Horała.

Pytany o zarzuty polityków PiS, którzy twierdzą, że Rozwój Plus wejdzie w koalicję z rządem, Horała podkreślił, że PiS „musi zdecydować, czy jest częścią opozycji”.

Jeżeli głównym zajęciem PiS-u jest atakowanie opozycji, to zasadniczo sprzyja rządowi. My nie będziemy się tym zajmować, nie będziemy atakować naszych kolegów - zapowiedział.

Ocenił, że w piątek w klubie PiS zapanował „wybuch chwilowych emocji”, ale - jak dodał - „emocje opadną i będziemy mogli razem pracować”.

Wniosek o odwołanie Kierwińskiego

Podczas tej konferencji Horała zapowiedział także wniosek o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Wicemarszałek podkreślił, że pod wnioskiem nie ma podpisów polityków z klubu PiS.

Koledzy z PiS od paru godzin w internecie straszliwie mnie atakują (z związku z objęciem stanowiska wicemarszałka Sejmu – przyp. red). Mnie to nie przeszkadza, niech sobie atakują. Ale niech chociaż w swoich atakach znajdą choć odrobinę czasu do zaatakowania rządu Donalda Tuska i Marcina Kierwińskiego - podkreślił.

Zaapelował do posłów PiS o podpisanie wniosku ws. Kierwińskiego po tym „już napiszą 100 twittów atakujących Rozwój Plus”.

Koncesjonowana opozycja to taka, która na zlecenie rządu atakuje inną opozycję, zamiast zajmować się tym złym rządem - dodał.

Prezydium Sejmu

Horała dołączył do Prezydium Sejmu, w którym zasiadają już jako wicemarszałkowie: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD). Lewicę natomiast jako marszałek Sejmu - reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.