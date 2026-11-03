PiS przenosi spór o TK do Brukseli. KO zapowiada polityczną kontrę

RMF24

PiS chce przenieść spór o Trybunał Konstytucyjny na forum Parlamentu Europejskiego. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, pięcioro europosłów PiS wystąpiło z formalnym wnioskiem o pilną debatę w komisji wolności obywatelskich (LIBE). Dziś Beata Szydło złożyła z kolei wniosek o nadzwyczajne posiedzenie komisji Europejska Tarcza Demokracji (EUDS).

Europosłowie Mariusz Kamiński (z lewej) i Maciej Wąsik na sali obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Fot. Radek Pietruszka

Europosłowie Mariusz Kamiński (z lewej) i Maciej Wąsik na sali obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Fot. Radek Pietruszka / PAP

PiS chce przenieść spór o Trybunał Konstytucyjny na forum Parlamentu Europejskiego. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, pięcioro europosłów tej partii - Mariusz Kamiński, Joachim Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik i Jacek Ozdoba - złożyło wniosek o pilną debatę w komisji LIBE. Chcą, by już na jutrzejszym posiedzeniu omówiono sytuację w Polsce. Jeśli nie będzie to możliwe, domagają się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia komisji.

Czego domagają się europosłowie PiS?

W rozesłanym do europosłów liście, który widziała dziennikarka RMF FM, eurodeputowani PiS piszą o wydarzeniach „bezprecedensowych od upadku komunizmu”, a działania polskich władz określają jako „zamach stanu”.

Domagają się udziału przedstawicieli prezydenta Karola Nawrockiego, niezależnych ekspertów prawa konstytucyjnego oraz unijnego komisarza Michaela McGratha.

„Komisja LIBE wielokrotnie analizowała sytuację w zakresie praworządności w Polsce. Nie może teraz uniknąć kontroli tych wydarzeń tylko dlatego, że dotyczą one działań obecnego rządu” – czytamy w dokumencie.

KO: To jest krok do przodu

Europosłowie Koalicji Obywatelskiej zauważają natomiast polityczną ironię. Kiedy PiS rządził, oskarżał Platformę o wynoszenie polskich spraw na forum europejskie. Dziś sam chce, by Parlament Europejski zajmował się sporem o Trybunał Konstytucyjny.

Jeśli będzie takie posiedzenie komisji LIBE, to będziemy zabierać głos i odpierać te manipulacje i kłamstwa – zapowiada w rozmowie z RMF FM europoseł KO Michał Wawrykiewicz.

Jeszcze mocniej odpowiada Andrzej Halicki. Europoseł KO zapewnia, że Europejska Partia Ludowa będzie reagować na działania PiS. Przewiduje, ze PiS będzie chciał wykorzystywać komisję PE oraz możliwości związane ze składaniem rezolucji. Podkreśla, że w największej grupie politycznej europarlamentu jest świadomość, że Trybunał przez wiele miesięcy, a nawet lat, nie działał prawidłowo.

To jest krok do przodu, by Trybunał pracował, a nie krok do tyłu, by nie pracował – mówi Halicki. Dodaje, że wznowienie pracy Trybunału jest w interesie obywateli, bo pozwoli rozpatrywać zaległe sprawy i skargi.