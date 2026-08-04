PiS kieruje wniosek do TK. Chodzi o obowiązkową edukację zdrowotną w szkołach

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Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowych przepisów dotyczących obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach. Politycy partii opozycyjnej podkreślają, że zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej naruszają konstytucję i ograniczają prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci.

We wtorek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprezes partii, Przemysław Czarnek, zapowiedział złożenie wniosku do TK o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązkowość edukacji zdrowotnej oraz dotyczących modułu o zdrowiu seksualnym. Zdaniem Czarnka, nowe regulacje są niezgodne z konstytucją, a w szczególności z artykułem 18, który mówi o ochronie małżeństwa i rodziny.

Dzisiaj składamy wniosek do TK o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego – powiedział Czarnek.

Nowe przepisy od września - PiS chce ich zablokowania

Minister edukacji Barbara Nowacka już w kwietniu zapowiedziała, że od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym. Moduł dotyczący zdrowia seksualnego ma pozostać nieobowiązkowy, a o udziale w nim decydować będą rodzice lub pełnoletni uczniowie. PiS domaga się jednak, by rozporządzenia szefowej MEN nie weszły w życie od 1 września.

Liczymy na szybką reakcję Trybunału, bo do rozpoczęcia roku szkolnego zostały zaledwie cztery tygodnie – podkreślił Czarnek.

Spór o wychowanie do życia w rodzinie

Przedstawiciele PiS krytykują likwidację przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”, który - jak podkreślają - bazował na wartościach konstytucyjnych i stawiał w centrum rodzinę oraz tradycyjny model małżeństwa. Według posłanki Joanny Borowiak, nowa edukacja zdrowotna zrównuje małżeństwo z innymi formami związków, w tym jednopłciowymi, co - jej zdaniem - uderza w wolność wyboru rodziców.

Senator Anna Bogucka zwróciła uwagę, że tak duże zmiany organizacyjne powinny być wprowadzane wyłącznie ustawą, a nie rozporządzeniem ministra. Jej zdaniem, tylko pełna ścieżka legislacyjna i debata parlamentarna mogą zapewnić właściwe rozstrzygnięcie tak ważnych kwestii.

Edukacja zdrowotna - co się zmieniło?

Przypomnijmy, że edukacja zdrowotna zastąpiła „wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2025/2026 jako przedmiot nieobowiązkowy. Rodzice mogli złożyć rezygnację z udziału dziecka w tych zajęciach. Według danych MEN, w ubiegłym roku w zajęciach uczestniczyło około 30 procent uprawnionych uczniów.