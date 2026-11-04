PiS dogada się z Braunem? „Koalicja jest pewna”

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Czy Prawo i Sprawiedliwość po wyborach parlamentarnych w 2027 roku zdecyduje się na koalicję z Grzegorzem Braunem? Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że Polacy są sceptyczni wobec takiego scenariusza. Aż 39 proc. ankietowanych nie wierzy we współpracę PiS z liderem Konfederacji Korony Polskiej. Innego zdania jest prof. Kazimierz Kik. „Myślę, że koalicja Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem jest pewna” - ocenia.

Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun na wspólnym zdjęciu, fot. Radek Pietruszka/konto na X Grzegorza Brauna

Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun na wspólnym zdjęciu, fot. Radek Pietruszka/konto na X Grzegorza Brauna / PAP

Sondaż dot. koalicji PiS z Braunem. Większość Polaków nie wierzy w taki scenariusz

Instytut Badań Pollster zapytał respondentów, czy ich zdaniem PiS po wyborach parlamentarnych w 2027 roku stworzy koalicję z Grzegorzem Braunem. Wyniki badania pokazują, że najwięcej ankietowanych nie spodziewa się takiego porozumienia.

39 proc. uczestników sondażu odpowiedziało, że PiS nie wejdzie w koalicję z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Przeciwnego zdania jest 28 proc. badanych, którzy uważają, że do takiej współpracy dojdzie.

Znacząca grupa, bo aż 33 proc. respondentów, nie potrafiła jednoznacznie ocenić politycznych planów Prawa i Sprawiedliwości.

Wyniki pokazują, że scenariusz wspólnych rządów PiS i środowiska Grzegorza Brauna budzi wątpliwości, ale nie jest wykluczany przez wszystkich wyborców. Badanie przeprowadzono 26 i 27 października na reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych Polaków.

Jarosław Kaczyński zmieni zdanie? Prof. Kazimierz Kik przewiduje koalicję

Oficjalne deklaracje Jarosława Kaczyńskiego wskazywały dotychczas, że PiS nie zamierza współpracować z Grzegorzem Braunem. Lider Konfederacji Korony Polskiej jest politykiem eurosceptycznym, a jego wypowiedzi i działania wielokrotnie wywoływały kontrowersje, między innymi w związku z antysemityzmem i prorosyjskimi stanowiskami przypisywanymi jego środowisku.

W ostatnim czasie uwagę opinii publicznej zwróciło jednak spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem podczas manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Politycy zrobili sobie wspólne zdjęcie. Zachowanie prezesa PiS zostało odebrane jako sygnał, że relacje między oboma środowiskami mogą być bardziej złożone, niż wynikałoby z wcześniejszych deklaracji.

Jeszcze dalej w swoich przewidywaniach idzie politolog prof. Kazimierz Kik. Ekspert uważa, że w politycznej walce o władzę PiS może zdecydować się na współpracę nawet z najbardziej radykalnymi środowiskami prawicy.

Wszystkie kroki, jakie będzie musiało podjąć PiS, aby zdobyć władzę, podejmie. Głównym celem partii jest odebranie władzy Koalicji Obywatelskiej - temu służy cała polaryzacja. Myślę, że koalicja Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem jest jednak pewna - ocenia prof. Kazimierz Kik.

Politolog zwraca uwagę, że ewentualne porozumienie mogłoby objąć nie tylko ugrupowanie Brauna, ale również inne formacje prawicowe.

Zresztą nie tylko z Braunem, ale z całą prawicą, która wymaga ujednolicenia. Przedstawiciele Konfederacji Brauna to radykałowie, którzy są PiS-owi potrzebni, ponieważ mamy czas radykałów - dodaje ekspert.

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PiS postawi na jedność prawicy? Wybory w 2027 roku mogą zmienić układ sił

Wypowiedź prof. Kazimierza Kika wskazuje na możliwy scenariusz, w którym polityczne kalkulacje okażą się ważniejsze od dotychczasowych deklaracji. Jeśli po wyborach parlamentarnych PiS nie będzie w stanie samodzielnie utworzyć rządu, współpraca z mniejszymi ugrupowaniami prawicowymi może stać się jednym z rozważanych rozwiązań.

Nie oznacza to jednak, że porozumienie z Grzegorzem Braunem jest przesądzone. Różnice programowe, kontrowersje wokół lidera Konfederacji Korony Polskiej oraz wcześniejsze deklaracje Jarosława Kaczyńskiego mogą stanowić poważną przeszkodę.

Sondaż pokazuje natomiast, że Polacy nie są przekonani, iż taki polityczny sojusz rzeczywiście powstanie. Jednocześnie wysoki odsetek niezdecydowanych - 33 proc. - sugeruje, że dla wielu wyborców przyszłe decyzje PiS pozostają niewiadomą.

Ostatecznie odpowiedź na pytanie o koalicję PiS z Grzegorzem Braunem przyniosą dopiero wybory parlamentarne w 2027 roku i późniejsze negocjacje dotyczące utworzenia rządu.