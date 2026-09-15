Parlament Europejski zdecydował ws. Grzegorza Brauna

RMF24

Parlament Europejski uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Decyzja zapadła dzisiaj podczas głosowania w Strasburgu.

We wtorek Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Głosowanie odbyło się w Strasburgu. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu.

W ubiegłym tygodniu komisja prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się na utajnionym posiedzeniu za uchyleniem politykowi immunitetu.

Wtorkowe głosowanie w PE nie oznacza uznania europosła za winnego, umożliwia jednak krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

To już kolejny raz

To nie pierwszy raz kiedy Parlament Europejski uchyla immunitet posłowi Konfederacji Korony Polskiej.

6 maja 2025 r. Braun stracił immunitet po raz pierwszy. Wniosek dotyczył 7 przestępstw, w tym zgaszenia świec chanukowych gaśnicą w Sejmie (grudzień 2023 r.), blokady wykładu o Holokauście w Niemieckim Instytucie Historycznym, zajść w Narodowym Instytucie Kardiologii oraz wyniesienia choinki z Sądu Okręgowego w Krakowie.

W listopadzie 2025 r. PE uchylił immunitet w kolejnej sprawie - dotyczącej m.in. zdarzeń w szpitalu w Oleśnicy, gdzie polityk usłyszał zarzuty m.in. naruszenia nietykalności cielesnej lekarki Gizeli Jagielskiej oraz pozbawienia wolności.

W marcu tego roku Parlament Europejski po raz kolejny (trzeci i czwarty raz w sumie) opowiedział się za odebraniem immunitetu Braunowi. Wnioski prokuratury dotyczyły m.in. zniszczenia flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz zarzutów związanych z zaprzeczaniem ludobójstwu i Holocaustowi.

