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Zrobimy wszystko, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła, ale w żadnym wypadku nie za cenę bezpieczeństwa Polski i suwerenności Ukrainy - powiedział premier Donald Tusk przed wylotem do Berlina na spotkanie koalicji chętnych. Szef rządu skomentował też zakończone rozmowy USA, Chin i Rosji.

Donald Tusk dzisiaj udaje się do Berlina na spotkanie koalicji chętnych, zrzeszającej państwa wspierające Ukrainę w obronie przed rosyjską inwazją. Przed wylotem szef rządu zapowiedział, że spodziewana jest obecność ok. 40 prezydentów i premierów z państw koalicji i wskazał, że spotkanie będzie dotyczyć sytuacji w Ukrainie, warunków ew. przyszłego pokoju i planów negocjacji pokojowych.

„Polscy żołnierze na Ukrainie się nie pojawią”

Premier przypomniał też, że koalicja chętnych zrzesza m.in. państwa skłonne zaangażować swoje siły zbrojne w Ukrainie po ew. ustaniu walk.

Polska w tej koalicji nie uczestniczy w ten sposób. Od samego początku informowaliśmy, zresztą z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, o tym, że polscy żołnierze na Ukrainie się nie pojawią. Natomiast w sposób oczywisty Polska jest kluczowym państwem ze względu na kwestie logistyczne - podkreślił Tusk, dodając, że Polska bierze udział m.in. w organizacji ćwiczeń wojsk państw koalicji.

Otrzymamy także najprawdopodobniej - na to liczymy - informację o przebiegu rozmów w Shenzhen w Chinach; w Berlinie Steve Witkoff i Jared Kushner (wysłannicy prezydenta USA - red.) podzielą się informacjami na temat efektów tego spotkania - zapowiedział. W czwartek rano w chińskim Shenzhen zakończyło się trójstronne spotkania liderów Chin, USA i Rosji Xi Jinpinga, Donalda Trumpa i Władimira Putina.

„Będziemy mądrzejsi po spotkaniu w Berlinie”

Tusk zauważył, że spotkanie w Chinach miało koncentrować się przede wszystkim na „kwestiach globalnych”, w tym np. rozbrojenia jądrowego. Ciężko powiedzieć, na ile Ukraina jest tematem w tym trójkącie - ocenił.

Będziemy mądrzejsi po spotkaniu w Berlinie. Ja też liczę na to, że intencje polityki chińskiej w kwestii Ukrainy poznam lepiej w czasie mojej wizyty w Pekinie na początku grudnia - zapowiedział premier.

Tusk zwrócił również uwagę, że Europa ma jednolite stanowisko ws. wsparcia Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Nikt nie ma zamiaru konsultować z Rosją, jak ma wyglądać europejska strona tych negocjacji (pokojowych). Ja na pewno będę pilnował, i tak się umawiałem ze wszystkimi partnerami, w tym z prezydentem Ukrainy, że Polska zrobi wszystko, żeby ten pokój nastąpił jak najszybciej, na sprawiedliwych zasadach - powiedział Tusk.

Zrobimy wszystko, żeby ta wojna jak najszybciej się zakończyła, ale w żadnym wypadku nie za cenę bezpieczeństwa Polski i suwerenności Ukrainy - podkreślił premier.

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Tusk o „przyjacielu” Putinie

Premier był pytany, jak można interpretować nazwanie Władimira Putina „przyjacielem” przez Donalda Trumpa podczas ich spotkania na marginesie szczytu APEC w chińskim Shenzhen oraz czy fakt ten nie jest niepokojący w kontekście planowanego powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej.

Szef rządu odpowiedział, że „prezydent Trump lubi czasami zaskakiwać sformułowaniami i językiem”. Jego polityka w dużej mierze oparta jest też na takim działaniu, które ma czasami wstrząsnąć, poruszyć opinię publiczną - ocenił.

Nie jest moją rolą komentowanie języka dyplomacji pana prezydenta Trumpa, ale z całą pewnością - i to musi być jasne dla wszystkich i chyba jest jasne dla wszystkich - nawet jeśli prezydent Trump uważa prezydenta Putina za swojego przyjaciela, to z całą pewnością nie ma tutaj zastosowania zasada, że przyjaciel twojego przyjaciela jest twoim przyjacielem. Pan Putin nie jest naszym przyjacielem i nie będzie - podkreślił Tusk.

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Tusk o amerykańskiej bazie w Polsce

Zaznaczył ponadto, że „obecność wojsk amerykańskich w Polsce to jest jeden z kluczowych gwarantów bezpieczeństwa”.

Tak traktujemy też tę perspektywę utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. (...) Jest jakby oczywiste też dla naszych amerykańskich przyjaciół, że jeśli mówimy o polskim bezpieczeństwie i udziale Ameryki w systemie bezpieczeństwa dla Polski, to mówimy o bezpieczeństwie wobec ewentualnych zamiarów rosyjskich. (...) Tutaj Amerykanie też nie mają wątpliwości, że o to chodzi - zapewnił Donald Tusk.

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Szczyt w Berlinie

Szczyt sojuszników Ukrainy w Berlinie odbędzie się bezpośrednio po historycznym trójstronnym spotkaniu Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina w chińskim Shenzhen. Zgodnie ze źródłem w administracji USA, na które powołuje się m.in. portal Axios, spotkanie w Berlinie i wizyta Trumpa w Chinach stanowią skoordynowany wysiłek dyplomatyczny strony amerykańskiej.

Oczekuje się, że reprezentujący koalicję chętnych przywódcy uzgodnią skalę dalszego wsparcia wojskowego Ukrainy. Przed szczytem szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul powiedział, że spodziewa się konkretnego zaangażowania USA w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny.