Pałac Prezydencki wyznaczył dokładną godzinę. Nie wszyscy pojawią się na spotkaniu ws. TK

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na poniedziałek przedstawicieli środowisk politycznych, by wspólnie poszukać rozwiązania dla kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Jak informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 14:00 w Belwederze. Kluby parlamentarne otrzymały już oficjalne zaproszenie.
Rozmowy poprowadzi szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki. Prezydent Nawrocki nie będzie obecny podczas spotkania. „Na spotkanie zostało zaproszone również koło senackie Nowa Polska-Centrum” – poinformował Bogucki w telewizji wPolsce24.
Kto przyjdzie, kto odmówił?
Choć zaproszenia zostały wysłane do wszystkich ugrupowań, nie wszyscy zamierzają z nich skorzystać. Politycy Lewicy już zapowiedzieli, że nie pojawią się w Belwederze. Podobnie politycy Koalicji Obywatelskiej.
Obecność potwierdzili już politycy PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus.
Jak informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, PSL i Polska 2050 idą do Pałacu Prezydenckiego z gotowym projektem ustawy mówiącym o resecie konstytucyjnym, który został przedstawiony w ubiegłym tygodniu. Jednocześnie - jak mówi minister energii Miłosz Motyka - ludowcy mają jasny przekaz. Dzisiaj nie mamy zaufania do pana prezydenta w stosunku do tego, jak traktuje Trybunał, że nie uznaje sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani. Chcemy to wyartykułować. Jeżeli tego nie wyartykułujemy, to nadal będziemy się okopywali we własnych obozach - stwierdził Motyka.
O resecie chce rozmawiać też Konfederacja. My mamy swoje propozycje, które są znane od dawna - to propozycja resetu konstytucyjnego i zamknięcia tego sporu poprzez poprawki do konstytucji - usłyszał Kacper Wróblewski od wicemarszałka Krzysztofa Bosaka.
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym
Spotkanie w Belwederze to reakcja na kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. 30 października grupa sędziów wybranych w tej kadencji Sejmu poinformowała, że Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarszy stażem sędzia, przejęła kierowanie Trybunałem i zarządziła przerwę w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski uznał to za uzurpację, a prezydent Nawrocki stwierdził, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.
Premier Donald Tusk podkreślił z kolei: „Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, zostali zaatakowani”.
Czego można się spodziewać po poniedziałkowym spotkaniu?
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że poniedziałkowe spotkanie będzie okazją do rozmowy o tym, „co dzieje się wokół i w samym Trybunale Konstytucyjnym”. Nie będziemy kładli swojej propozycji, to przede wszystkim potrzeba rozmowy na temat uzdrowienia tej sytuacji. Nie resetu – podkreślił rzecznik prezydenta w Radiu Wnet.