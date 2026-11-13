Pałac Prezydencki wyznaczył dokładną godzinę. Nie wszyscy pojawią się na spotkaniu ws. TK

RMF24

W poniedziałek o godzinie 14:00 w Belwederze odbędzie się spotkanie przedstawicieli środowisk politycznych w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, kluby parlamentarne otrzymały już oficjalne zaproszenie. Nie wszyscy politycy zamierzają jednak wziąć udział w rozmowach.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 14 w Belwederze, zdj. Anita Walczewska

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 14 w Belwederze, zdj. Anita Walczewska / East News

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na poniedziałek przedstawicieli środowisk politycznych, by wspólnie poszukać rozwiązania dla kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Jak informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 14:00 w Belwederze. Kluby parlamentarne otrzymały już oficjalne zaproszenie.

Rozmowy poprowadzi szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki. Prezydent Nawrocki nie będzie obecny podczas spotkania. „Na spotkanie zostało zaproszone również koło senackie Nowa Polska-Centrum” – poinformował Bogucki w telewizji wPolsce24.

Zaproszenie goni zaproszenie. Jest ruch prezydenta Karola Nawrockiego Prezydent Karol Nawrocki zaprasza na poniedziałek przedstawicieli wszystkich partii politycznych, by porozmawiać o rozwiązaniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego - poinformował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy głowy państwa.

Kto przyjdzie, kto odmówił?

Choć zaproszenia zostały wysłane do wszystkich ugrupowań, nie wszyscy zamierzają z nich skorzystać. Politycy Lewicy już zapowiedzieli, że nie pojawią się w Belwederze. Podobnie politycy Koalicji Obywatelskiej.

Obecność potwierdzili już politycy PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, PSL i Polska 2050 idą do Pałacu Prezydenckiego z gotowym projektem ustawy mówiącym o resecie konstytucyjnym, który został przedstawiony w ubiegłym tygodniu. Jednocześnie - jak mówi minister energii Miłosz Motyka - ludowcy mają jasny przekaz. Dzisiaj nie mamy zaufania do pana prezydenta w stosunku do tego, jak traktuje Trybunał, że nie uznaje sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani. Chcemy to wyartykułować. Jeżeli tego nie wyartykułujemy, to nadal będziemy się okopywali we własnych obozach - stwierdził Motyka.

O resecie chce rozmawiać też Konfederacja. My mamy swoje propozycje, które są znane od dawna - to propozycja resetu konstytucyjnego i zamknięcia tego sporu poprzez poprawki do konstytucji - usłyszał Kacper Wróblewski od wicemarszałka Krzysztofa Bosaka.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Spotkanie w Belwederze to reakcja na kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. 30 października grupa sędziów wybranych w tej kadencji Sejmu poinformowała, że Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarszy stażem sędzia, przejęła kierowanie Trybunałem i zarządziła przerwę w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski uznał to za uzurpację, a prezydent Nawrocki stwierdził, że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Premier Donald Tusk podkreślił z kolei: „Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, zostali zaatakowani”.

„Sprawa TK jest rozstrzygnięta”. Tusk w mocnych słowach o Święczkowskim Premier Donald Tusk powiedział w czwartek, że „nie przejmuje się demonstracjami i manifestacjami” Bogdana Święczkowskiego. „Sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny” - stwierdził szef rządu.

Czego można się spodziewać po poniedziałkowym spotkaniu?

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że poniedziałkowe spotkanie będzie okazją do rozmowy o tym, „co dzieje się wokół i w samym Trybunale Konstytucyjnym”. Nie będziemy kładli swojej propozycji, to przede wszystkim potrzeba rozmowy na temat uzdrowienia tej sytuacji. Nie resetu – podkreślił rzecznik prezydenta w Radiu Wnet.