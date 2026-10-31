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„W Polsce doszło do zamachu stanu. Liberałowie Tuska, protegowanego Brukseli, uciskają konserwatystów z PiS” – napisał w mediach społecznościowych Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej. Wcześniej głos zabrała m.in. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, oraz Kiriłł Dmitrijew, specjalny przedstawiciel Prezydenta Rosji ds. Inwestycji i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Miedwiediew: W Polsce doszło do zamachu stanu

Dmitrij Miedwiediew skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, zarzucając premierowi Donaldowi Tuskowi działania wymierzone w polityków PiS.

„W Polsce doszło do zamachu stanu. Liberałowie Tuska, protegowanego Brukseli, uciskają konserwatystów z PiS” – napisał Dmitrij Miedwiediew w serwisie społecznościowym Max.

W swoim wpisie stwierdził również, że działania polskiego rządu mogą mieć związek z niechęcią polityków PiS do ukraińskich środowisk określanych przez niego mianem „banderowców”.

Miedwiediew poszedł o krok dalej i porównał sytuację w Polsce do wydarzeń na Ukrainie.

„A metoda jest dokładnie taka sama, jak w neonazistowskiej Ukrainie: unieważnienie uprawnień Trybunału Konstytucyjnego” – napisał.

Kolejny głos z Moskwy. Wcześniej wypowiedział się Kiriłł Dmitrijew

Komentarz Miedwiediewa to nie jedyny głos płynący z Rosji w sprawie sytuacji wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej komentarz opublikował Kiriłł Dmitrijew, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą.

„Europie nie wiedzie się dobrze – z migrantami, podżeganiem do wojny, protestami i zamachami stanu. Trzeba to naprawić” – napisał Dmitrijew.

Z kolei Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odniosła się do wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, nawiązując do porannej wypowiedzi Radosława Sikorskiego z Atlanty dotyczącej wspólnego zdjęcia z Siergiejem Ławrowem przed spotkaniem G20. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że nie chce się na nim znaleźć. Zacharowa wykorzystała jego słowa, komentując wydarzenia w Warszawie.

„To mówi minister spraw zagranicznych kraju, który nie jest członkiem G20 i zajmuje na tym spotkaniu miejsce kogoś innego – RPA. Trudno przypomnieć sobie bardziej niezręczny moment w historii Radosława Sikorskiego. Wydaje się, że wieczorem w Polsce, nadeszła »niezręczna chwila«, ta, o której wspominał pan dziś rano w Atlancie” – napisała Maria Zacharowa.

Rosyjskie media relacjonują wydarzenia przed Trybunałem

Wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie znalazły się także w centrum zainteresowania rosyjskich i prokremlowskich mediów. W ich relacjach pojawiały się określenia takie jak „szturm na budynek” czy „próba zamachu stanu”. RIA Nowosti opublikowała w ciągu kilku godzin kilka materiałów poświęconych sytuacji w Polsce.

Agencja informowała między innymi, że policja miała przygotowywać się do obrony budynku Trybunału, a część zgromadzonych osób próbowała przedostać się na jego teren, pokonując ogrodzenie.

W jednym z artykułów rosyjska agencja przedstawiła wydarzenia w szczególnie konfrontacyjnym tonie.