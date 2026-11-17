RMF24

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Za odwołaniem było 200 posłów, a przeciwko - 242 posłów. Wniosek był inicjatywą klubu Rozwój Plus.

Do uchwalenia wotum nieufności konieczna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów (co najmniej 231 głosów).

Pod wnioskiem o odwołanie rządu podpisali się, oprócz posłów Rozwoju Plus, także przedstawiciele klubu Konfederacji, poseł koła Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz i posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Jako kandydata na premiera klub Rozwój Plus proponował Marka Jurka.

Autorzy wniosku o „zamachu na konstytucyjny organ państwa”

Autorzy wniosku nie szczędzili ostrych słów pod adresem Rady Ministrów. W dokumencie czytamy, że jednym z głównych powodów złożenia wniosku był „zamach na konstytucyjny organ państwa”, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Rządowi Donalda Tuska zarzuca się próbę podporządkowania tej instytucji i bezprawne odsunięcie jej władz, z aktywnym udziałem zaplecza premiera.

Opozycja zarzuciła rządowi również organizacyjne wsparcie działań zmierzających do odsunięcia władz Trybunału Konstytucyjnego, m.in. umożliwienie wejścia do siedziby TK od strony KPRM. Zdaniem wnioskodawców jest to dowód, że polityka ustrojowa została podporządkowana doraźnym interesom politycznym.

Oprócz kwestii Trybunału Konstytucyjnego, w argumentacji znalazły się także inne powody: gwałtowny wzrost zadłużenia państwa, kryzys w ochronie zdrowia, „porażka polityki migracyjnej”, a także utrzymywanie mediów publicznych w stanie likwidacji.

Jurek za Tuska. Wnioskodawcy chcieli nowego premiera

Politycy opozycji nie tylko żądali dymisji rządu, ale i wskazali swojego kandydata na nowego szefa rządu. Ich wybór padł na Marka Jurka.

Do najpilniejszych zadań nowego gabinetu powinny należeć: przedstawienie zgodnej z Konstytucją RP drogi wyjścia z kryzysu instytucjonalnego oraz uspokojenie nastrojów społecznych – napisali autorzy wniosku.

„Ten wniosek jest kpiną”. Jak koalicja broni Tuska?

Głosowanie poprzedziła debata parlamentarzystów. Podczas niej szef klubu KO Zbigniew Konwiński przytoczył maila z czasów rządów PiS, który wyciekł, pisanego przez ówczesnego szefa KPRM Michała Dworczyka do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącego spotkania z ówczesną prezes TK Julią Przyłębską i uzgodnień dotyczących rozstrzygania spraw w Trybunale. Jak stwierdził Konwiński, ta korespondencja jest kwintesencją stosunku Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego.

Pan jest ostatni, który może mówić o upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego - powiedział polityk.

Ocenił również, że pod wnioskiem o wotum nieufności podpisali się „w dużej mierze ci, którzy albo mają problemy z wymiarem sprawiedliwości, albo są przedmiotem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości, albo są przez rozmaite służby sprawdzani”. Wymienił m.in. sprawę tzw. wyborów kopertowych i nadużycia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

To nie jest żaden wniosek o odwołanie premiera Tuska. To jest wniosek o amnestię. I żadnej amnestii nie będzie - powiedział Konwiński.

Reprezentant PSL, szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk ocenił, że wniosek Morawieckiego to „czysta publicystyka”; zarzucił, że wniosek Rozwoju Plus „nie wpisuje się w trend” działań konstruktywnych i ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów. Paszyk wskazywał na sukcesy rządu, w tym przede wszystkim resortów kierowanych przez polityków PSL - m.in. rekordowe wydatki na obronność, budowę wojsk dronowych, obniżenie cen paliw i energii, a także inwestycje infrastrukturalne, drogowe, kolejowe czy portowe. Zapowiedział, że jego klub będzie głosował przeciwko wnioskowi.

Tomasz Trela z Lewicy stwierdził, że Morawiecki, jako były premier za rządów PiS, „nikogo nie przekona”. Jego zdaniem wniosek i debata nad wotum nieufności pokazują współpracę wszystkich ugrupowań na prawicy, od Rozwoju Plus do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Samego Marka Jurka Trela ocenił jako kandydata „dość wątłego i kiepskiego”. Wskazywał m.in. na jego kontrowersyjne wypowiedzi na temat homoseksualizmu oraz Unii Europejskiej.

Szef klubu Centrum Mirosław Suchoń ocenił, że głosowanie za wnioskiem – jak powiedział – rozhisteryzowanej opozycji - wiązałoby się również z oddaniem władzy „lobbystom powiązanym z Konfederacją”, a także „w ręce ludzi Brauna, którzy instrukcje dostają od cywili w cyrylicy i w ręce Jarosława Kaczyńskiego, który zniszczył instytucję demokratycznego państwa prawnego”. Suchoń zapowiedział, że reprezentowany przez niego klub będzie głosował przeciwko wnioskowi.

Wiceszef klubu Polska 2050 Paweł Śliz ocenił, że wniosek o wotum nieufności dla rządu „jest kpiną”.

Tusk przypomniał kontrowersyjne wypowiedzi Jurka

Premier Donald zabrał głos podczas debaty nad wnioskiem konstruktywne wotum nieufności dla rządu. W wystąpieniu Tusk przypomniał m.in. kontrowersyjne wypowiedzi wskazanego przez wnioskodawców jako kandydata na premiera Marka Jurka dot. homoseksualistów czy in vitro.

Pan Marek Jurek został kandydatem na premiera nie tylko dlatego, że prawdopodobnie nikt inny nie chciał. Także dlatego, że poglądy Marka Jurka są w mniejszym lub większym stopniu do zaakceptowania przez wszystkich, którzy zagłosują za jego potencjalnym premierostwem - stwierdził Tusk.

Przytoczył cytaty Marka Jurka m.in. o przemocy wobec dzieci. „Dzieci, które nie dostają w skórę, są mniej współczujące i bardziej histeryczne” - cytował Tusk.

Kiedy dyskutowaliśmy o (...) tym, jak zapobiegać przemocy domowej i biciu kobiet Marek Jurek stanowczo stwierdził, że konwencja stambulska, która miała chronić kobiety przed przemocą, to konwencja, która zagraża suwerenności Rzeczpospolitej - mówił premier.

Cytował również wypowiedzi Jurka o tym, że „homoseksualizm jako skłonność jest chorobą” czy że „prześladowanie homoseksualistów jest zdrowym odruchem samoobrony społeczeństwa”.

Dzisiaj przedstawiono kolejną statystykę szczęścia polskich rodzin; ponad 18 tys. dzieci urodziło się w Polsce dzięki in vitro. (...) Pan Marek Jurek mówił o in vitro, że to „ustawa o selekcji dzieci do urodzenia” - cytował Tusk.

Apelował też od wnioskodawców, by powiedzieli, czy podzielają poglądy Jurka. To jest coś, co łączy obie konfederacje, PiS i pana Mateusza Morawieckiego. (...) Nie ma się co śmiać z tego, co grozi Polsce, jeśli ta zjednoczona prawica wokół takich idei dojdzie do władzy. Przegracie dzisiaj to głosowanie i, jestem głęboko przekonany, że przegracie wybory za rok. Wiecie dlaczego? Bo w Polsce nikt nie pozwoli na to, by wróciło piekło, które zgotowaliście polskim kobietom i dzieciom, bezbronnym i słabszym. To piekło nie wróci - zwrócił się do polityków prawicy.

Tusk: Morawiecki przeszedł samego siebie

Premier Tusk odniósł się także do wystąpienia Morawieckiego. Stwierdził, że mógłby je skomentować słowami, które kiedyś wygłosił pod jego adresem: „Mateusz, ale z ciebie bambik”.

Nie doszacowałem wtedy. Jak dzisiaj słuchałem pańskiego wystąpienia, to muszę powiedzieć, że przekroczył pan samego siebie - powiedział premier, zwracając się do Morawieckiego.

Według Tuska były premier „przeszedł samego siebie”, wygłaszając „bardzo zasadnicze i gromkie słowa i tezy na temat drożyzny, kłamstwa, naruszenia zasad praworządności, uczciwości w polityce”.

Zapytał też, „na jaki pseudonim artystyczny były szef rządu zapracował sobie przez lata”, na co z sejmowej sali słychać było odpowiedź: „Pinokio”.

Mówił pan o tym, że oprócz Trybunału Konstytucyjnego jest także „trybunał historii”. Ale oprócz trybunałów są też prokuratura i sąd. Dobrze wiem, dlaczego taka nerwowość w ławach prawicy, opozycji.(...) Nie ma właściwie dnia, żeby Polska nie dowiadywała się o tym, dlaczego tak bardzo zależy wam na powrocie do władzy - stwierdził Tusk.