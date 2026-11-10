Oddala się spotkanie Nawrocki-Tusk. ”Prezydent jasno powiedział”

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„Prezydent jasno powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ubiegłym tygodniu, iż jest rzeczą absolutnie oczywistą, że w TK nie powinno być policji” - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki, pytany o możliwość spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Dodał, że „wszystkie instrumenty” do obniżenia temperatury sporu wokół TK są w rękach premiera Tuska.

W poniedziałek prezydent Nawrocki i premier Donald Tusk wzięli udział w Marszu Ciszy w Krakowie, zorganizowanego dla upamiętnienia osób, które zginęły w sobotnim ataku i wyrażenia solidarności z ofiarami, poszkodowanymi oraz ich bliskimi.

Szef KPRP został zapytany we wtorek w Polsat News, czy w poniedziałek w Krakowie doszło do rozmowy prezydenta i premiera.

Tego nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze z panem prezydentem (…), ale myślę, że to nie do końca jest moment i czas, żeby rozmawiać o kwestiach politycznych. Myślę, że i pan prezydent, i mam nadzieję, że także pan premier, nawet jestem przekonany, byli tam, żeby być w ciszy, żeby być z Krakowianami, żeby być z Polakami – powiedział Bogucki.

Dopytywany w sprawie ewentualnego umówienia się przez prezydenta i premiera na spotkanie odparł, że „trudno, żeby podejmować te rozmowy, skoro na terenie Trybunału Konstytucyjnego wciąż są kordony policji”. Bogucki dodał, że inicjatywa w sprawie spotkania „jest po stronie rządu i głównie pana premiera Tuska”.

To nie jest jakiś szczególny warunek. (...) Czy pan prezydent ma rozmawiać w sytuacji, w której z jednej strony Trybunał Konstytucyjny jest w jakiejś mierze zajęty także przez policję (…), a z drugiej strony legalnie wybrani sędziowie nie mogą wejść do Trybunału? To nie jest sytuacja normalna – mówił szef KPRP.

„Prezydent jasno powiedział”

Podkreślił, że „prezydent jasno powiedział” na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ubiegłym tygodniu, iż „jest rzeczą absolutnie oczywistą”, że w TK „nie powinno być policji”, a „sędziowie powinni móc wrócić” do Trybunału. Dopiero wówczas „otworzyłaby się dobra przestrzeń”, aby rozmawiać.

Bogucki uważa, że „wszystkie instrumenty do tego, żeby zdeeskalować, a więc obniżyć temperaturę tego, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, są w rękach jednego człowieka”. Ten człowiek nazywa się premier Donald Tusk – dodał.

Stanowisko prezydenta Nawrockiego „nie ulegnie zmianie”

Bogucki przypomniał, że o spotkaniu prezydenta z premierem rozmawiał z szefem kancelarii premiera Janem Grabcem, który - jak powiedział - „usłyszał od niego bardzo jasne stanowisko pana prezydenta”, które „nie ulega zmianie”.

Bogucki dodał, iż ma nadzieję, że „kiedyś” dojdzie do spotkania prezydenta z premierem. Po ubiegłotygodniowym posiedzeniu RBN premier poinformował, że zaoferował prezydentowi spotkanie w cztery oczy, by zastanowić się, jak trwale obniżyć napięcie w kraju. Prezydent podczas części jawnej RBN ocenił, że w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym doszło do poważnego kryzysu konstytucyjnego.

Gorąco na RBN. Nawrocki: Pan premier wie, że popełnił błąd i została mu tylko przemoc Prezydent Karol Nawrocki ostro uderzył w Donalda Tuska już w momencie rozpoczęcia posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głowa państwa oskarżyła szefa rządu o niekonstytucyjne działania w TK. „Oczekuję od premiera, że przed rozpoczęciem…

6 listopada szef KPRP napisał na portalu X, że rozmawiał o spotkaniu prezydent-premier z szefem KPRM i że przedstawił „stanowisko Prezydenta RP, przedstawione podczas RBN: wychodzą z terenu TK kordony policji, wchodzą do TK legalni sędziowie”. Tego samego dnia Grabiec powiedział, że Bogucki „mówił o jakichś warunkach wstępnych, które powinny być spełnione” i że nie jest to odpowiednia postawa, bo „prezydent Polski z premierem powinni być w stanie rozmawiać bez stawiania wstępnych warunków”.