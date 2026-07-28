Ociepa: O tym, że będę kandydatem na wicemarszałka, dowiedziałem się 20 lipca

RMF24

„Postrzegam tę kandydaturę całkowicie ponad tym, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Świadczy o tym zarówno poparcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego” - mówił w sejmowym studiu Radia RMF24 poseł PiS Marcin Ociepa, kandydat na wicemarszałka Sejmu. Gość Kacpra Wróblewskiego podkreślił, że o nominacji dowiedział się 20 lipca, przed spotkaniem „ostatniej szansy” Kaczyńskiego z Morawieckim.

„Czuję się ojcem chrzestnym tej kandydatury” - tak o wyborze kandydata na wicemarszałka Sejmu z ramienia PiS mówił na konferencji prasowej w Piaskach były premier Mateusz Morawiecki.

Te słowa na antenie Radia RMF24 skomentował poseł Marcin Ociepa. Sukces ma wielu ojców. I bardzo dobrze. Ja bym chciał, żeby wszystkie kluby parlamentarne głosujące nad moją kandydaturą miały poczucie, że jestem ich wicemarszałkiem. Ja się dowiedziałem o tym 20 lipca, w trakcie rozmowy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim - podkreślał polityk.

Jest kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu. Wakat czeka od 2023 roku Marcin Ociepa będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu - poinformował szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Przypomnijmy, w prezydium Sejmu od jesieni 2023 roku pozostaje wakat, który teraz największa partia…

Czarzasty: Głosowania we wrześniu

W Porannej Rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że głosowania nad uzupełnieniem składu prezydium odbędą się na jednym z wrześniowych posiedzeń.

Jeżeli pan marszałek Czarzasty będzie to przeciągał, no to będzie tylko wystawiał sobie świadectwo, bo to on jest autorem słów, że „wakat czeka na kandydata PiS-u innego niż marszałek Witek” i że jeżeli my zgłosimy kandydata, to on to podda natychmiast pod głosowanie. Więc niepoddawanie tego pod głosowanie nie mówi nic o mnie, a wszystko o marszałku Czarzastym - mówił na antenie RMF24 Marcin Ociepa.

Centrum chce wicemarszałka

O swoim kandydacie na wicemarszałka Sejmu głośno mówią także politycy Unii Centrum. Klub ten powstał po rozpadzie Polski 2050.

Jak zaznaczył na antenie Radia RMF24 Marcin Ociepa, według uchwały przyjętej jesienią 2023 roku, jest jeden wakat w prezydium.

Jest obecnie wakat, który się należy Prawu i Sprawiedliwości jako największemu klubowi opozycyjnemu. Rządzący deklarowali, że czekają tylko na kandydata. No to kandydat jest. Więc rozumiem, że zostanę poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Natomiast są sytuacje zawsze, w każdej kadencji, że powstają nowe kluby parlamentarne. Do tej pory one nie otrzymywały marszałka, no bo rzeczywiście musiałoby być ich zbyt dużo. Nie wiem, jak będzie tym razem. Także to są dwie różne sprawy. Czy większość sejmowa zdecyduje o tym, że ewentualny klub Mateusza Morawieckiego, czy ten drugi klub pana Suchonia (Unia Centrum - przyp. red.) dostanie wicemarszałka? To jest zupełnie inna decyzja polityczna. To jest decyzja o zmianie uchwały o składzie prezydium - podkreślił Ociepa.