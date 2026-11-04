Obserwacja kanclerza Niemiec: Amerykanie zmienili Kongres, ale to niczego nie zmienia

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prezydent USA Donald Trump będzie nadal rządził w dużej mierze za pomocą rozporządzeń wykonawczych, mimo sukcesu demokratów w wyborach połówkowych – ocenił w Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jego zdaniem zmiany w Kongresie mogą przede wszystkim wpłynąć na politykę budżetową i planowanie dotyczące amerykańskich sił zbrojnych.

Kanclerz Niemiec, cytowany przez agencję dpa, odniósł się do wyników wyborów połówkowych w USA podczas forum gospodarczego SPD w Berlinie.

Trump już w ostatnich dwóch latach rządził w dużej mierze z pominięciem Kongresu. Przez większość czasu posługiwał się rozporządzeniami wykonawczymi. I będzie to robił dalej – powiedział Merz.

Jak zaznaczył, amerykański prezydent ma zgodnie z konstytucją silną pozycję i może podejmować wiele decyzji niezależnie od Kongresu.

Według niemieckiego kanclerza nowy układ sił na Kapitolu może mieć znaczenie przede wszystkim dla procedur budżetowych. To z kolei może przełożyć się na planowanie dotyczące sił zbrojnych USA.

Merz zastrzegł jednak, że ewentualne skutki zmian nie będą natychmiastowe.

Demokraci przejęli Kongres

W wyborach połówkowych Partia Demokratyczna przejęła kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Demokraci odnieśli wyraźne zwycięstwa także w stanach, w których od wielu dekad nie osiągali podobnych rezultatów, między innymi w Teksasie.