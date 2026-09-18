Nowy wicemarszałek Sejmu wybrany

Kaczyński przegrał z Morawieckim. Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu
Dziś czwarty i ostatni dzień obrad Sejmu. Po godz. 9 rozpoczął się blok głosowań. Posłowie wybierali nowego wicemarszałka Sejmu. Pod uwagę brane były dwie kandydatury: zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Marcina Ociepy, a także Marcina Horały zaproponowanego przez klub parlamentarny Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Istniała też możliwość, że Sejm odrzuci obie kandydatury i wakat w Prezydium Sejmu nadal nie zostanie obsadzony. Ostatecznie posłowie zdecydowali, że nowym wicemarszałkiem Sejmu zostanie Marcin Horała. W głosowaniu wzięło udział 428 posłów, większość bezwzględna to 215. Na Marcina Horałę zagłosowało 254 posłów, a na Marcina Ociepę 167.
Kim jest Marcin Horała?
Polityk urodził się w 1981 roku w Gdańsku. Jest absolwentem prawa i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. To poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. W kwietniu 2022 roku został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ale jednocześnie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnikiem ówczesnego rządu ds. CPK. Od niedawna jest jednym z bohaterów „rozwodu” na prawicy - jednym z rozłamowców wywodzących się z Prawa i Sprawiedliwości, który obecnie jest wiceprzewodniczącym klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
Dlaczego głosowano ws. nowego wicemarszałka Sejmu?
W uchwale z 2023 roku Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Marszałkiem Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, za to obecnymi wicemarszałkami Sejmu są:
- Krzysztof Bosak (Konfederacja),
- Szymon Hołownia (Polska 2050),
- Dorota Niedziela (KO),
- Monika Wielichowska (KO),
- Piotr Zgorzelski (PSL-TD).
O czym jeszcze zdecyduje dziś Sejm?
Sejm ma też głosować nad projektami ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o propozycje nowych przepisów przedstawione przez prezydenta, rząd oraz posłów. Za projekt wiodący uznano propozycję rządową.
Posłowie mają też głosować nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, podpisanego w Londynie 27 maja. W traktacie Polska i Wielka Brytania zobowiązały się do udzielenia wzajemnej pomocy w przypadku napaści zbrojnej na któreś z państw. Podkreśliły, że Rosja stanowi zagrożenie dla „pokoju i bezpieczeństwa” i potwierdziły wsparcie dla Ukrainy.