Nowy wicemarszałek Sejmu wybrany

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Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Rozpatrywali dwie kandydatury - Marcina Ociepy zgłoszonego przez klub PiS oraz Marcina Horały zgłoszonego przez formację Mateusza Morawieckiego, klub Rozwój Plus. Nowym wicemarszałkiem został Marcin Horała, na którego zagłosowało 254 posłów. Na Marcina Ociepę natomiast 167.

Kaczyński przegrał z Morawieckim. Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu

Dziś czwarty i ostatni dzień obrad Sejmu. Po godz. 9 rozpoczął się blok głosowań. Posłowie wybierali nowego wicemarszałka Sejmu. Pod uwagę brane były dwie kandydatury: zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Marcina Ociepy, a także Marcina Horały zaproponowanego przez klub parlamentarny Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Istniała też możliwość, że Sejm odrzuci obie kandydatury i wakat w Prezydium Sejmu nadal nie zostanie obsadzony. Ostatecznie posłowie zdecydowali, że nowym wicemarszałkiem Sejmu zostanie Marcin Horała. W głosowaniu wzięło udział 428 posłów, większość bezwzględna to 215. Na Marcina Horałę zagłosowało 254 posłów, a na Marcina Ociepę 167.

Kim jest Marcin Horała?

Polityk urodził się w 1981 roku w Gdańsku. Jest absolwentem prawa i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. To poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. W kwietniu 2022 roku został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ale jednocześnie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnikiem ówczesnego rządu ds. CPK. Od niedawna jest jednym z bohaterów „rozwodu” na prawicy - jednym z rozłamowców wywodzących się z Prawa i Sprawiedliwości, który obecnie jest wiceprzewodniczącym klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Marcin Horała, fot. Paweł Supernak / PAP

Morawiecki zdecydował ws. klubu w Sejmie. „Chcemy iść dalej” Mateusz Morawiecki zakłada klub w Sejmie. „W ostatnim czasie byliśmy świadkami partyjnych gierek. Prawdziwi rozłamowcy chcą, byśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej (...). Nie chcemy się wdawać w…

Dlaczego głosowano ws. nowego wicemarszałka Sejmu?

W uchwale z 2023 roku Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Marszałkiem Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, za to obecnymi wicemarszałkami Sejmu są:

Krzysztof Bosak (Konfederacja),

(Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050),

(Polska 2050), Dorota Niedziela (KO),

(KO), Monika Wielichowska (KO),

(KO), Piotr Zgorzelski (PSL-TD).

O czym jeszcze zdecyduje dziś Sejm?

Sejm ma też głosować nad projektami ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o propozycje nowych przepisów przedstawione przez prezydenta, rząd oraz posłów. Za projekt wiodący uznano propozycję rządową.

Posłowie mają też głosować nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, podpisanego w Londynie 27 maja. W traktacie Polska i Wielka Brytania zobowiązały się do udzielenia wzajemnej pomocy w przypadku napaści zbrojnej na któreś z państw. Podkreśliły, że Rosja stanowi zagrożenie dla „pokoju i bezpieczeństwa” i potwierdziły wsparcie dla Ukrainy.